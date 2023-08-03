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PMYO BAŞVURU EKRANI (pa.edu.tr) || Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte başvuru kılavuzu ile polislik taban puanı ve kontenjan bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#PMYO Başvuru#Polis Meslek Yüksekokulları Başvuruları#Polis Akademisi Başkanlığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 12:08

PMYO alımı için Polis Akademisi Başkanlığı başvuru tarihlerini ve şartlarını paylaştı. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla bu yıl Polis Meslek Yüksekokuluna (PMYO) öğrenci alımıyla ilgili detaylar da merak ediliyordu. PA'dan yapılan açıklamaya göre 2023 - 2024 eğitim - öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. PMYO başvurusu yapabilmek için TYT puan türü belirleyici olacak. Peki Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte, PMYO başvuru kılavuzu 2023...

1/4PMYO BAŞVURU EKRANI (pa.edu.tr) || Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ne zaman, şartları neler İşte başvuru kılavuzu ile polislik taban puanı ve kontenjan bilgisi

PMYO başvuruları için detaylar belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı gerçekleşecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. E-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları sınav başvuru ücreti ödenmeden yapılacak. 2023 Yılı PMYO Giriş Sınavı aşamalarına katılmak için on katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan sınav başvuru ücreti ödeyen adayların; sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.

2/4PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci alımı yapılacak.

Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

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3/42023 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER

2023 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak.

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2023) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla (01 Ocak 2023) 26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1998 – 01 Ekim 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

4/4PMYO BAŞVURU EKRANI (pa.edu.tr) || Polis Meslek Yüksekokulları başvuruları ne zaman, şartları neler İşte başvuru kılavuzu ile polislik taban puanı ve kontenjan bilgisi

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,

2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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#PMYO Başvuru#Polis Meslek Yüksekokulları Başvuruları#Polis Akademisi Başkanlığı

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