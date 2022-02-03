Piyade Er Tarık Tarcan'dan acı haber... Piyade Er Tarık Tarcan kimdir?

Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerin yaptığı havan topu saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan’ın Eskişehir’deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Tarcan'ın terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi. Tarcan’ın acı haberi, askeri görevlilerce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.
Hilmi- Günay Tarcan çifti, tek oğulları olan Tarık Tarcan’ın şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Piyade Er Tarık Tarcan, 27 yaşındaydı.