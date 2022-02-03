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Piyade Er Tarık Tarcan'dan acı haber... Piyade Er Tarık Tarcan kimdir?

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Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu açıkladı. Acı haber ardından Er Tarık Tarcan için birçok kişi taziye mesajı yayınladı. Peki, Piyade Er Tarık Tarcan kimdir?

1/3Piyade Er Tarık Tarcandan acı haber... Piyade Er Tarık Tarcan kimdir

Şırnak’ın Cizre ilçesinde teröristlerin yaptığı havan topu saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan’ın Eskişehir’deki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Tarcan'ın terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi. Tarcan’ın acı haberi, askeri görevlilerce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.

2/3Piyade Er Tarık Tarcandan acı haber... Piyade Er Tarık Tarcan kimdir

Hilmi- Günay Tarcan çifti, tek oğulları olan Tarık Tarcan’ın şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

3/3Piyade Er Tarık Tarcan kimdir

Piyade Er Tarık Tarcan kimdir?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Piyade Er Tarık Tarcan, 27 yaşındaydı.

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