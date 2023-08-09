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PERSEİD METEOR YAĞMURU 2023|| Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenir, Türkiye'den görülecek mi?

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 10:22

Yıldız kayması olarak bilinen meteor yağmuru yılda 8 kez gerçekleşiyor. Bunlar arasında en görkemlisi perseid meteor yağmuru 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Perseid meteor yağmuru gökyüzünde kartpostallık görüntülere sahne oluyor. Saatte 60- 100 adet arasında gerçekleşen perseid meteor yağmuru Dünya atmosferine giriş hızları saniyede 59 kilometreyi bulacak meteorlar, ateş toplarını andıran görüntü verecek. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenir, Türkiye'den görülecek mi? İşte Perseid meteor yağmuru 2023 tarihleri...

1/4PERSEİD METEOR YAĞMURU 2023|| Perseid meteor yağmuru ne zaman, nereden izlenir, Türkiyeden görülecek mi

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı (meteor yağmuru) yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor. Bunlar arasında en dikkat çekicisi perseid meteor yağmuru olarak biliniyor. Peki, Perseid meteor yağmuru 2023 ne zaman, nereden izlenir? Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte merak edilenler...

2/4PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid ismi Yunan Mitolojisinde, Perseus'un oğulları anlamındaki Perseidai kelimesinden gelmektedir. Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

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3/4PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılan meteor yağmurlarının en görkemlisi perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanması ile oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi perseid meteor yağmuru en yoğun görüldüğü günler bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.

TUG'un 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel, meteorları ilk kez tarihçelendirdi. Yıllıkta Perseid gök taşı yağmuru şöyle anlatıldı: "Perseid yağmuru kuzey kürede gözlenen en yoğun ve etkileyici doğal ışık gösterilerinden biridir. Meteor yağmuru, çekirdeği 26 kilometre çapa sahip 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan çok sayıda irili ufaklı kayaç ve toz parçasının Yer'in çekim etkisiyle atmosfere girmesi sonucu meydana geliyor. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar gözlenebilecek meteorların gökyüzündeki çıkış noktası Perse (Kahraman) Takımyıldızı bölgesine düşüyor. Çıkış noktası koordinatları sağ açıklık eşittir 48 derece ve dik açıklık eşittir artı 58 derece."

4/4PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurunun en yoğun olacağı ve saatte 60-100 arası ışık izinin gözlenebileceği tarihin 12-13 Ağustos gecesi olacağı kaydedilen yıllıkta, şöyle denildi:

"Bu tarihte Ay'ın Türkiye saati ile yaklaşık 03.00'te doğması ve sadece yüzde 10'luk bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir yağmur izleme olasılığını artırıyor. Perseidler, parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan ve ateş topları olarak da adlandırılan daha büyük ışık izleri de oluşturabiliyor. Bu yağmurda meteorların Yer atmosferine giriş hızları saniyede yaklaşık 59 kilometre civarında olacak. Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacaktır."

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