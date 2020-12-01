Pandemi sürecinde ilaçsız üretilen minyatür ürünlere talep patlaması oldu

HEM GÖZE HEM MİDEYE İnsanların hem gözüne hem de midesine hitap etmesi nedeniyle minyatür sebze ve meyvelerin artık mutfaklarda daha çok tercih edildiğini kaydeden Akbulut, "Mini sarı ve yeşil kabak, mini patlıcan, mini havuç, mini salatalık, mini ıspanak, mini kırmızı ve yeşil yedikule marul, kırmızı ve sarı çeri domates, biber, kereviz, enginar, roka, turp, mini karpuz ve boncuk domates gibi 15’i aşkın mini ürünümüz var" diye konuştu.