Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, ne zaman iade edilecek? 2024 yılında bitiyor! İşte, Pandemi cezası iade başvuru tarihi

PANDEMİ CEZASI İADE BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan idari para cezaları, tahsilatı yapan idari birime 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması halinde iade edilecek.
COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanun kapsamında verilen ve 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezasının iade edilebilmesi için tebliğ ekinde yer alan ve Resmi Gazete’de yayınlanan dilekçe doldurulacak.
Bu dilekçe ve idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneği dilekçeye eklenecek ve 2024 yılı sonuna kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvuruda bulunulacak.