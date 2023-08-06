×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, ne zaman iade edilecek? 2024 yılında bitiyor! İşte, Pandemi cezası iade başvuru tarihi

Güncelleme Tarihi:

#Pandemi İade Cezası#Pandemi Cezası İade Başvuru#Pandemi Cezası
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 11:05

Pandemide kesilen maske, sokağa çıkma yasağı gibi 321 bin 380 kişiye kesilen ve tahsil edilen para cezaları iade edilecek. Covid-19 pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kural Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve idari para cezalarını ödeyenler ödedikleri tutarı geri talep edebilecek. Pandemi cezası iade başvuruları detayları bu nedenle araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır? Pandemi cezaları ne zaman iade edilecek? İşte, Pandemi cezası iade başvuru tarihi

1/4Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, ne zaman iade edilecek 2024 yılında bitiyor İşte, Pandemi cezası iade başvuru tarihi

Pandemi cezaları için açıklama geldi. Pandemide kesilen cezaların iptali için Anayasa Mahkemesinden önemli bir karar açıklandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, pandemi cezalarının torba yasa kapsamında görüşüleceğini ve torba yasanın kabulüyle birlikte cezaların iade edileceğini ifade etti. Peki, Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? 2024 yılında bitiyor! İşte, Pandemi cezası iade başvuru tarihi

2/4PANDEMİ CEZALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK

PANDEMİ CEZALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Torba yasa kapsamında görüşülen konulardan birisi de pandemi cezaları oldu. 14 Temmuz'a kadar mecliste görüşülüp kabul edilmesi beklenen torba yasada, COVID-19 salgını sırasında alınan önlemler kapsamında 11 Mart 2020’den 9 Kasım 2022’ye kadar geçen sürede kesilen cezalar iade edilecek.

EN SON HABERLER

3/4PANDEMİ CEZASI İADE BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR

PANDEMİ CEZASI İADE BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilmiş olan idari para cezaları, tahsilatı yapan idari birime 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurulması halinde iade edilecek.

COVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanun kapsamında verilen ve 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezasının iade edilebilmesi için tebliğ ekinde yer alan ve Resmi Gazete’de yayınlanan dilekçe doldurulacak.

Bu dilekçe ve idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneği dilekçeye eklenecek ve 2024 yılı sonuna kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvuruda bulunulacak.

4/4PANDEMİ CESAZI İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

PANDEMİ CESAZI İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ceza ödemesi vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye yapılmışsa iade başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Ayrıca ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuru yapılabilecek.

Ödeme, cezayı veren birime hizmet veren muhasebe birimine, mal müdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılmışsa, başvuru ödemenin yapıldığı muhasebe birimine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer muhasebe birimleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru tahsilatı yapan birim dışında bir yere yapılmışsa da ilgili birime gönderilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pandemi İade Cezası#Pandemi Cezası İade Başvuru#Pandemi Cezası

EN SON HABERLER