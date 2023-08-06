Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır, ne zaman iade edilecek? 2024 yılında bitiyor! İşte, Pandemi cezası iade başvuru tarihi

PANDEMİ CESAZI İADE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ceza ödemesi vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka/Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ’ye yapılmışsa iade başvurusu Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabilecek. Ayrıca ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuru yapılabilecek.

Ödeme, cezayı veren birime hizmet veren muhasebe birimine, mal müdürlüğüne veya defterdarlık muhasebe müdürlüğüne yapılmışsa, başvuru ödemenin yapıldığı muhasebe birimine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer muhasebe birimleri aracılığıyla yapılabilecek. Başvuru tahsilatı yapan birim dışında bir yere yapılmışsa da ilgili birime gönderilecek.