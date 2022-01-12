Özel okul fiyatları ne kadar oldu? Özel okullarda 2022 zam oranı açıklandı
Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışlarla gündeme gelmişti. Binlerce veli, özel okullara yapılacak zam oranını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okullardaki yapılan zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre; 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı belli bir oranı geçemeyecek. Peki, özel okul 2022 zam oranı kaç oldu?
Türkiye'de bulunan özel okulların zammına ilişkin detaylar belli oldu. 2021 yılı ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması toplanıp ikiye bölünüp sonrasında da 5 puan eklenmesiyle özel okullara yapılacak zam oranı da ortaya çıktı.
Özel okul zamlarının bir gazete haberiyle gündeme gelmesi ve haberde Milli Eğitim Bakanı’nın bu konuda bir açıklama yaptığının duyurulması üzerine CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş de canlı yayında bir hesaplama yaptı. Türkeş yaptığı hesapla Zam oranının yüzde 36,73 olabileceğini belirterek şunları söyledi:
“Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanlığı dur dedi. Zam tartışmalarına son nokta konuldu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyon aileyi ilgilendiriyor. Özel okullarda üst ücret artışı değerlendiriliyor. Eğitim ücreti bir önceki yıla göre ilan edilen eğitim ücretine yani 2022 yılı için 2021 yılının ÜFE ve TÜFE ortalamaları toplanarak 2’ye bölünmesiyle elde edilen rakama en fazla 5 puan daha ilave edilerek belirleniyor. 2021 yılında ÜFE 43.86 TÜFE ise 19.60 olarak belirlendi. Bu iki rakamı toplayıp 2’ye böldüğümüzde 31,73 rakamını elde ediyoruz. Buna 5 puan daha eklendiğinde yüzde 36.73 zam oranı ortaya çıkıyor. Böylece özel okullar azami olarak yüzde 36,73 oranında zam uygulayabilecek.”
Zam artışını sınırlayan o madde:
MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunu'nun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (YILLIK ÜFE+TÜFE/2) oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.