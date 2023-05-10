Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Oy verme saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 14 Mayıs seçim saat kaçta?

Güncelleme Tarihi:

#Oy Verme Saatleri#Oy Kullanma#YSK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 10:20

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandık başına gidecek olan milyonlarca kişi oy verme saatleri için araştırmalara hız kazandırdı. 64 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs Pazar günü oy kullanacak. Peki, oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 14 Mayıs seçim saat kaçta? İşte, 14 Mayıs 2023 oy verme saatleri...

1/4Oy verme saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor 14 Mayıs seçim saat kaçta

Oy verme saatleri 14 Mayıs seçimleri öncesi öne çıkan konulardan oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 36 siyasi partinin katılacağını açıkladı. Öte yandan, yurtdışında oy kullanma süreci sona erdi. Peki, oy verme saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar...

2/4OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK

OY VERME İŞLEMİ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

3/4SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

4/4YURTDIŞINDA OY VERME SÜRECİ SONA ERDİ

YURTDIŞINDA OY VERME SÜRECİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin sona erdiğini duyurdu. Yurtdışı temsilciliklerinde toplam 1 milyon 691 bin 531 seçmen oy kullandı.

YSK tarafından yapılan açıklamada, “Yurtdışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 691 bin 531 olup, gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 125 bin 479 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 817 bin 10’dur. Gümrüklerde ise Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edecek” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oy Verme Saatleri#Oy Kullanma#YSK