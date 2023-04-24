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Oy kullanmama cezası 2023 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ve hakkı var mı?

Güncelleme Tarihi:

#Oy Kullanmama Cezası 2023#Oy Kullanmama Hakkı#Seçimler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 16:17

Oy kullanmama cezası 2023 seçimleri öncesi merak edilen konulardan birisi oldu. 14 Mayıs Pazar günü cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimi gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı. Peki, Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Oy kullanmama cezası ve hakkı var mı? İşte detaylar…

1/5Oy kullanmama cezası 2023 | Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu Oy kullanmama cezası ve hakkı var mı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla seçimlerin 14 Mayıs’ta gerçekleştirileceği kesinleşti. Nisan ayının sonuna gelinmesiyle birlikte seçimlere 20 günden daha az bir süre kaldı. Oy kullanmama hakkı da seçmenlerin merak ettiği konulardan birisi oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy kullanmama cezası da araştırılmaya başlandı. Peki, Seçimlerde oy kullanmayanlar ne cezası alacak?

2/5OY KULLANMAK ZORUNLU MU

OY KULLANMAK ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.  298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

3/5OY KULLANMAMA CEZASI 2023

OY KULLANMAMA CEZASI 2023

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmama cezasının ne kadar olacağı henüz açıklanmadı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda oy kullanmama cezası belli olacak. Seçim günü oy kullanmama durumunda seçmene verilecek idari para cezası dışında, seçmene herhangi bir ceza uygulanmaz veya herhangi bir yasal sorumluluk doğmaz.

4/5OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU

OY KULLANACAK SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU

14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

5/5EN ÇOK SEÇMEN İSTANBUL’DA

EN ÇOK SEÇMEN İSTANBUL’DA

Seçmen sayısında liderliği yine İstanbul korudu. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’un seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 iken 11 milyon 350 bin 969’a yükseldi. İstanbul’un seçmen sayısı 790 bin 6 kişi arttı. Ankara’nın 3 milyon 922 bin 163 olan seçmen sayısı 4 milyon 280 bin 941’e çıktı. Ankara’nın seçmen sayısı da 358 bin 778 kişi yükseldi. İzmir’in 2019’da 3 milyon 250 bin 780 olan seçmen sayısı ise 190 bin 256 kişi artarak, 3 milyon 441 bin 36’ya çıktı.

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#Oy Kullanmama Cezası 2023#Oy Kullanmama Hakkı#Seçimler