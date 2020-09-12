ÖSYM KPSS lisans soruları ve cevapları kitapçığı için tarih duyurusu yaptı

KPSS soruları ve cevapları için akıllardaki soru işareti, ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından giderildi. Genel Kültür Genel Yetenek sınavına girdikten sonra KPSS soruları ve cevapları aracılığıyla durumunu gözden geçirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Bunun üzerine ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS soruları ve cevapları için açıklama geldi. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler