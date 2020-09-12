ÖSYM KPSS lisans soruları ve cevapları kitapçığı için tarih duyurusu yaptı
KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı için beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapıldı. Sınava katılım gösteren ve sınav sonrası işaretlemiş oldukları soruların ve cevapların doğruluğunu teyit etmek isteyen memur adayları, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusuna cevap aramıştı. Sosyal medyada gündeme gelen bu konu ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı. İşte, Aygün'ün KPSS soruları ve cevapları için yaptığı açıklama
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KPSS soruları ve cevapları için akıllardaki soru işareti, ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından giderildi. Genel Kültür Genel Yetenek sınavına girdikten sonra KPSS soruları ve cevapları aracılığıyla durumunu gözden geçirmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Bunun üzerine ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS soruları ve cevapları için açıklama geldi. Peki, KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Geride bıraktığımız KPSS sınavının soruları ve cevaplarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adayların KPSS soru-cevap sorularını yanıtsız bırakmadı ve şu açıklamayı yaptı. Değerli KPSS Adaylarımız, Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
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KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi.