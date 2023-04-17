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On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango Online ekranı) 17 Nisan 2023 | On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı; 1 milyon TL devretti!

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 21:00

On Numara çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. 17 Nisan tarihli On Numara canlı çekilişi, Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle çekilen bu akşamki On Numara sonuçları, çekilişin hemen ardından, Milli Piyango Online On Numara sorgulama ekranından ilan edildi. Toplam 6 kategoride çekilen bu akşamki On Numara sonuçları ile 10 bilen çıkmayınca tam 1.034.866,09 TL devretti. 9 bilen 28 talihli ise 6.568,30 TL'nin sahibi oldu. millipiyangoonline.com internet adresinden bilet kupon bilgileri girilerek On Numara canlı çekiliş sonuçları sorgulamaları gerçekleşiyor. İşte, 17 Nisan On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3On Numara sonuçları sorgulama (Milli Piyango Online ekranı) 17 Nisan 2023 | On Numara çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar açıklandı; 1 milyon TL devretti

17 Nisan 2023 On Numara sonuçları bu akşam açıklandı. Heyecanla beklenen haftanın birinci On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği On Numara sorgulama ekranı, canlı çekiliş sonrası erişime açıldı. Bu akşamki On Numara çekilişinde büyük ikramiye devretti. Öte yandan 9 bilen, 8 bilen ve 7 bilen talihliler diğer ikramiyelere kavuştu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2/317 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

17 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

17 Nisan Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 10 bilen çıkmayınca devretti. On Numara'da bir sonraki çekiliş cuma günü gerçekleşecek.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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