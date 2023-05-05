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ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı (millipiyangoonline.com) 5 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ile 677 bin TL'lik ikramiye devretti! İşte kazandıran numaralar

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#On Numara Sonuçları#On Numara Çekiliş Sonuçları#5 Mayıs On Numara Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 21:15

On Numara sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Canlı On Numara çekilişi, 5 Mayıs tarihinde Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen bu akşamki On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen çıkmayınca tam 677.459,11 TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişte 9 bilenler ve 8 bilenler ise diğer ikramiyelerin sahibi oldu. On Numara canlı çekiliş sonuçları bilet sorgulaması millipiyangoonline.com'dan gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 5 Mayıs On Numara sorgulama ekranı (bilet-ikramiye) ve On Numara çekilişinde çıkan numaralar.

1/3ON NUMARA SONUÇLARI sorgulama ekranı (millipiyangoonline.com) 5 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları ile 677 bin TLlik ikramiye devretti İşte kazandıran numaralar

15 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Büyük ikramiyesiyle On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Haftanın son On Numara çekilişinde büyük ikramiye devrederken, 9 bilen 31 kişi de 6.510,75 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

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2/35 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

5 MAYIS ON NUMARA SONUÇLARI

5 Mayıs 2023 Cuma günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre büyük ikramiye 10 bilen çıkmayınca devretti. On Numara'da bir sonraki çekiliş cuma günü gerçekleşecek.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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