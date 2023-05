15 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi. Büyük ikramiyesiyle On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Haftanın son On Numara çekilişinde büyük ikramiye devrederken, 9 bilen 31 kişi de 6.510,75 TL kazandı. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.



ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN