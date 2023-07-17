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On Numara sonuçları sorgulama (canlı çekiliş) ekranı Milli Piyango Online - 17 Temmuz 2023 On Numara çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; 937 bin TL devretti!

Güncelleme Tarihi:

#On Numara Sonuçları#Milli Piyango Online#On Numara Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 20:28

On Numara çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar, canlı çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının ilgi gösterdiği 17 Temmuz 2023 tarihli On Numara canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara'da 622.699 TL sahibini aradı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den takip edilen On Numara canlı çekilişi sonrası sonuçları erişime açıldı. Milli Piyango bayilerinden ya da online olarak On Numara oyunu oynayan şans oyunu meraklıları On On Numara sonucu sorgulamaları millipiyangoonline.com'dan kazançlarını öğrenebilecekler. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 17 Temmuz 2023 On Numara sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.

1/3On Numara sonuçları sorgulama (canlı çekiliş) ekranı Milli Piyango Online - 17 Temmuz 2023 On Numara çekiliş sonuçları BELLİ OLDU; 937 bin TL devretti

17 Temmuz 2023 On Numara sonuçları ve On Numara sorgulama ekranı erişime açıldı. Büyük ikramiyesiyle çekilen On Numara çekilişi Sisal Şans tarafından saat 20.00'da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlandı. Pazartesi akşamı gerçekleşen canlı On Numara çekilişinde, 10 bilen çıkmayınca tam 937.172,15 TL'lik büyük ikramiye devretti. Öte yandan 9 bilen 25 kişi de 6.653,85 TL'nin sahibi oldu. On Numara çekiliş sonuçlarını millipiyangoonline.com olan aşağıdaki ekrandan tek tıkla öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2/3ON NUMARA SONUÇLARI

ON NUMARA SONUÇLARI

17 Temmuz Pazartesi günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları erişime açıldı.

Bu akşam yapılan çekilişin ardından yayınlanan sonuçlara göre 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

3/3ON NUMARA KURALLARI

ON NUMARA KURALLARI

Yenilenen On Numara'nın kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun terminali üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 2 gün çekilir: Pazartesi ve Cuma günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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