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Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar olacak ve şartları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Vergisiz Telefon#Öğrencilere Vergisiz Telefon#Ötvsiz Telefon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 09:38

Öğrencilere vergisiz cep telefonu son durum merak ediliyor. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak sorusu seçimin ardından araştırılmaya başlandı. Seçim beyannamesinde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere yönelik bir defaya mahsus vergi muafiyeti dikkat çekmişti. Yakın zamanda cep telefonu alacaklar ise vergisiz cep telefonu fiyatlarını şimdiden takip etmeye başladı. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı için yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğrencilere ÖTV, KDV'siz cep telefonu satışı şartları neler, kimler faydalanacak? İşte detaylar...

1/5Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı Vergisiz telefon fiyatları ne kadar olacak ve şartları neler

Öğrencilere vergisiz telefon için araştırmalar sürüyor. Telefon alma aşamasında olanlar ise vergi muafiyeti durumunu yakından takip ediyor. Cep telefonu fiyatlarına göre alınan vergi oranları değişkenlik gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenlemeyle cep telefonunda taksit sayısı 12 bin lira altında olan cep telefonları için 12 ay olmuştu. Gençlere yönelik vergi muafiyeti sonrası Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti ÖTV ve KDV alınmayacak. Peki vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar? Cep telefonu vergi indirimi ne zaman?

2/5ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

3/5VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

 

4/5CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

5/5VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR

VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Örnek olarak, Apple 14 128 GB cihazın vergisiz satış fiyatı 18 bin TL olarak belirlenirken, KDV, ÖTV ve diğer vergiler eklendiğinde bu fiyat 42 bin TL'ye yükselmektedir.

Apple'ın son ürünü iPhone 14 Pro Max'in Türkiye satış başlangıç fiyatı 59 bin TL olurken, yaklaşık 26 bin TL'sinin vergilerden oluştuğu biliniyor.  Bu cihazın ise vergisiz satış fiyatının 30 bin civarında olması bekleniyor.

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#Vergisiz Telefon#Öğrencilere Vergisiz Telefon#Ötvsiz Telefon