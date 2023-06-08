Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar olacak ve şartları neler?

Öğrencilere vergisiz telefon için araştırmalar sürüyor. Telefon alma aşamasında olanlar ise vergi muafiyeti durumunu yakından takip ediyor. Cep telefonu fiyatlarına göre alınan vergi oranları değişkenlik gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenlemeyle cep telefonunda taksit sayısı 12 bin lira altında olan cep telefonları için 12 ay olmuştu. Gençlere yönelik vergi muafiyeti sonrası Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti ÖTV ve KDV alınmayacak. Peki vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar? Cep telefonu vergi indirimi ne zaman?