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Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak, şartları neler? Vergi muafiyetinden kimler yararlanacak?

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#Vergisiz Cep Telefonu#Öğrencilere Vergisiz Cep Telefonu#Vergisiz Cep Telefonu Satışı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 09:55

AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan vergisiz cep telefonuyla ilgili son durum seçimin ardından merak ediliyor. Seçim beyannamesinde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere yönelik vergi muafiyeti dikkat çekmişti. Yakın zamanda cep telefonu alacaklar ise vergisiz fiyatları şimdiden takip etmeye başladı. Açıklamaya göre cep telefonu ve bilgisayar alımlarında vergi indirimi bir defaya mahsus sağlanacak. Peki vergisiz cep telefonu satışı ne zaman, tarih açıklandı mı? Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı şartları neler?

1/4Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlayacak, şartları neler Vergi muafiyetinden kimler yararlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde gençlere ve öğrencilere yönelik bir defaya mahsus vergisiz cep telefonu müjdesi vermişti. Telefon alma aşamasında olanlar ise vergi muafiyeti durumunu yakından takip ediyor. Cep telefonu fiyatlarına göre alınan vergi oranları değişkenlik gösteriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yapılan düzenlemeyle cep telefonunda taksit sayısı 12 bin lira altında olan cep telefonları için 12 ay olmuştu. Gençlere yönelik vergi muafiyeti sonrası Kültür Bakanlığı payı, TRT bandrol ücreti ÖTV ve KDV alınmayacak. Peki vergisiz cep telefonu fiyatları ne kadar? Cep telefonu vergi indirimi ne zaman?

2/4ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

3/4VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK

VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

 

4/4CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

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