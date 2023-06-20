ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi güncellendi! İşte ÖGG sınav tarihi

ÖGG sınavları ne zaman sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katılacağı ÖGG sınav takvimi güncellendi. Yapılan açıklamada "6 ve 27 Haziran 2023 tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı açıklanmış olup, mağduriyet yaşanmaması amacıyla yazılı sınav sonrasındaki uygulanacak olan sınav takvimi güncellenmiştir." denildi. 24 Haziran'da yapılacak olan Özel Güvenlik sınavı sonrası, ÖGG soru ve cevap anahtarı 4 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Peki, ÖGG sınav takvimi değişti m? İşte, ayrıntılar.