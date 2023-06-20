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ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi? Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi güncellendi! İşte ÖGG sınav tarihi

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 02:25

ÖGG sınav tarihi için geri sayım devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi için duyuru yayınlandı. Yapılan açıklamada 24 Haziran'da yapılacak olan ÖGG sınavından sonraki süreçte sınav takviminin güncellendiği bildirildi. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden yayınlanacak. Peki, ÖGG sınavları ne zaman, ertelendi mi? İşte, Özel Güvenlik sınav tarihi ve konu hakkında ayrıntılar.

1/4ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi güncellendi İşte ÖGG sınav tarihi

ÖGG sınavları ne zaman sorusu adaylar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katılacağı ÖGG sınav takvimi güncellendi. Yapılan açıklamada "6 ve 27 Haziran 2023 tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı açıklanmış olup, mağduriyet yaşanmaması amacıyla yazılı sınav sonrasındaki uygulanacak olan sınav takvimi güncellenmiştir." denildi. 24 Haziran'da yapılacak olan Özel Güvenlik sınavı sonrası, ÖGG soru ve cevap anahtarı 4 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Peki, ÖGG sınav takvimi değişti m? İşte, ayrıntılar.

2/4ÖGG YAZILI SINAVI NE ZAMAN 2023

ÖGG YAZILI SINAVI NE ZAMAN 2023?

Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı 24 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapılacaktır.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kurban Bayramı öncesinde 26 ve 27 Haziran 2023 tarihlerinin idari izin kapsamına alındığı açıklanmış olup, mağduriyet yaşanmaması amacıyla yazılı sınav sonrasındaki uygulanacak olan sınav takvimi güncellenmiştir."

3/4ÖGG SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

ÖGG SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.​​​​​​​

04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

4/4ÖGG sınavı ne zaman, ertelendi mi Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav takvimi güncellendi İşte ÖGG sınav tarihi

12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

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