ÖGG sınav tarihi 2023 yaklaşıyor! 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) ne zaman yapılacak?





Özel Güvenlik Sınavı ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 102. dönem ÖGG sınav tarihi de bu bağlamda merak ediliyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve beraberinde birçok ili etkisi altına alan deprem sonrası birçok sınav gibi Özel Güvenlik Sınavı da ertelendi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı’na ilişkin duyuruda bulundu. İşte 102. dönem ÖGG sınav tarihi 2023!