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ÖGG sınav tarihi 2023 yaklaşıyor! 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) ne zaman yapılacak?

Güncelleme Tarihi:

#Özel Güvenlik Sınavı#ÖGG#102. Dönem ÖGG Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 11:52

102. Özel Güvenlik Sınav tarihi yaklaşıyor. 19 Şubat’ta yapılacağı duyurulan 102. dönem ÖGG sınavı Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sebebiyle ertelendi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yeni sınavın tarihine ise sayılı günler kaldı. Adaylar yeni sınav takvimine göre bu ay gerçekleştirilecek sınava girecek. Peki, 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) ne zaman yapılacak?

1/4ÖGG sınav tarihi 2023 yaklaşıyor 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) ne zaman yapılacak



Özel Güvenlik Sınavı ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. 102. dönem ÖGG sınav tarihi de bu bağlamda merak ediliyor. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve beraberinde birçok ili etkisi altına alan deprem sonrası birçok sınav gibi Özel Güvenlik Sınavı da ertelendi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı’na ilişkin duyuruda bulundu. İşte 102. dönem ÖGG sınav tarihi 2023!

2/4ERTELENEN ÖGG SINAVI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK

ERTELENEN ÖGG SINAVI 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sebebiyle ertelenen sınavlardan birisi de 102. Dönem Özel Güvenlik Sınavı oldu. 102. dönem ÖGG sınavı 2023 yılında 19 Şubat’ta yapılacaktı. Depremden sonra yapılan duyurunun ardından sınavın 30 Nisan 2023’e ertelendiği bilgisine yer verildi.

3/4ÖGG sınav tarihi 2023 yaklaşıyor 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) ne zaman yapılacak

ÖGG sınavı ile ilgili yapılan açıklamada "19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır.” ifadelerine yer verildi.

4/4“TÜM ADAYLARIN VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE”

“TÜM ADAYLARIN VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE”

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinde bir uyarı mesajı paylaştı. İşte o mesajda yer alanlar;

30/04/2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır.

Bu kapsamda; adaylara teslim edilen “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından 11/04/2023 tarihi saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.

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#Özel Güvenlik Sınavı#ÖGG#102. Dönem ÖGG Sınavı