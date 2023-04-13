ÖGG sınav tarihi 2023 yaklaşıyor! 102. dönem Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) ne zaman yapılacak?

“TÜM ADAYLARIN VE EĞİTİM KURUMLARININ DİKKATİNE”
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinde bir uyarı mesajı paylaştı. İşte o mesajda yer alanlar;
30/04/2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır.
Bu kapsamda; adaylara teslim edilen “Sınav Giriş Belgesi” üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından 11/04/2023 tarihi saat 23:59’a kadar yapılması gerekmektedir.