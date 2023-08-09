ÖGG SINAV TARİHİ 2023 | Ağustos ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınav takvimi yayınlandı...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, sorusu yapılan duyuru ile yanıt buldu. Belirli aralıklarla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen özel güvenlik sınav talimatı www.egm.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katılacağı ÖGG sınavlarında, silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Peki, ağustos ayı ÖGG sınavı tarihi ne zaman? İşte, ayrıntılar.