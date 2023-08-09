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ÖGG SINAV TARİHİ 2023 | Ağustos ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? EGM Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınav takvimi yayınlandı...

Güncelleme Tarihi:

#Ögg Sınav Tarihi#Ögg Sınavı Ne Zaman#104. Özel Güvenlik Sınavı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 18:54

ÖGG sınav tarihi için geri sayım devam ederken, beklenen açıklama geldi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı söz konusu sınavın başvuru ücretini 24-28 Temmuz tarihleri arasında yatıranlar sınav tarihine yoğunlaştı. Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak ve her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleşecek olan Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. yenileme eğitimi sınavı ağustos sonunda organize edilecek. Gözler şimdi ÖGG sınav takviminde. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, özel güvenlik sınav tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5ÖGG SINAV TARİHİ 2023 | Ağustos ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak EGM Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınav takvimi yayınlandı...

ÖGG sınavı ne zaman yapılacak, sorusu yapılan duyuru ile yanıt buldu. Belirli aralıklarla Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen özel güvenlik sınav talimatı www.egm.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katılacağı ÖGG sınavlarında, silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Peki, ağustos ayı ÖGG sınavı tarihi ne zaman? İşte, ayrıntılar.

2/5ÖGG YAZILI SINAVI NE ZAMAN 2023

ÖGG YAZILI SINAVI NE ZAMAN 2023?

Özel Güvenlik 104. Temel Eğitim ve 80. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı tarihi belli oldu.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ÖGG sınavı 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak.

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3/5ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK

ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

4/5ÖGG SINAV TARİHİ 2023 | Ağustos ayı ÖGG sınavı ne zaman yapılacak EGM Özel Güvenlik Görevlisi 104.Temel Eğitim sınav takvimi yayınlandı...

Adaylar yazılı sınavda optik cevap formlarını doldurmak üzere yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanacaktır. Sınava geç kalan adaylar ilk 15 dakika içinde geldikleri takdirde sınava alınacaktır. Sınav süresi boyunca salonda tek bir adayın kalmasına izin verilmeyecektir.

Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecektir.

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5/5ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecek.

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