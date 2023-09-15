×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA (egm.gov.tr) || EGM 104. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

Güncelleme Tarihi:

#ÖGG Sınav Sonuçları#ÖGG#104. Dönem Özel Güvenlik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 13:55

26 Ağustos tarihinde uygulanan 104. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖGG sınav sonuçları için gözler Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı duyurusuna çevrildi. Yayınlanan kılavuzda ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki, EGM 104. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, ÖGG sınav sonuçları egm.gov.tr sorgulama ekranı...

1/3ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA (egm.gov.tr) || EGM 104. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Belirli aralıklarla yapılan özel güvenlik sınavında en son 104. Dönem Özel Güvenlik sınavı 26 Ağustos'ta gerçekleşti. 100 adet çoktan seçmeli sorunun sorulduğu sınavda her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Netlerini hesaplayarak sınav puanlarıyla ilgili ön bilgi oluşturan adayları 104. Dönem Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandıktan sonra puanlarını görüntüleyebilecekler. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/3104. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

104. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sınav sonuçları 15 Eylül bugün ilan edilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON HABERLER

3/3ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ÖGG Sınav Sonuçları#ÖGG#104. Dönem Özel Güvenlik

EN SON HABERLER