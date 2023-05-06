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ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA (egm.gov.tr) | 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte ÖGG sonuç ekranı!

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#ÖGG Sonuçları Ne Zaman Açıklanır#ÖGG Sonucu Sorgulama#ÖGG Soru Ve Cevap Anahtarı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 20:58

ÖGG sonuçları sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. 30 Nisan Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası, ÖGG soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. Sınav puanlarını hesaplamaya başlayan adaylar Özel Güvenlik Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” sitesinden ilan edecek. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, Özel Güvenlik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2023 ÖGG sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/5ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA (egm.gov.tr) | 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı İşte ÖGG sonuç ekranı

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için beklentiler mayıs ayına yöneldi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar ÖGG sınav sonuç tarihi için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde erişime açılırken, sonuçların da 19 Mayıs tarihinde yayınlanması bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sonuç tarihi ve ayrıntılar.

2/5ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 30 Nisan Pazar günü düzenlendi.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs günü erişime açılması planlanıyor.

3/5ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

5/5 ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA (egm.gov.tr) | 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı İşte ÖGG sonuç ekranı

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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