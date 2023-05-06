ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA (egm.gov.tr) | 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte ÖGG sonuç ekranı!

Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları için beklentiler mayıs ayına yöneldi. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar ÖGG sınav sonuç tarihi için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde erişime açılırken, sonuçların da 19 Mayıs tarihinde yayınlanması bekleniyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sonuç tarihi ve ayrıntılar.