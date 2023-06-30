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ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav sonuç tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 02:13

Özel güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı, adayların yoğunlaştığı başlıca konulardan oldu. Güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi sınavlarına 24 Haziran tarihinde katılım sağladı. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Yapılan değerlendirme sonrası ÖGG sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden yayınlanacak. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav sonuç tarihi belli oldu

ÖGG sınav sonuçları için heyecan devam ediyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonrası değerlendirme süreci başladı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde görüntülenebilecek. Sınav sonuçları temmuz ayında belli olacak. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

3/5ÖGG SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

ÖGG SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı;

25/06-12/07/2023 Uygulamalı atış sınavının yapılacağı tarih aralığıdır.​​​​​​​

04/07/2023 Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.

05-07/07/2023 Adayların yazılı sınav sorularına itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.12/07/2023 Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

4/5ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra “Temel Eğitim Sınav Sonucu” sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5/5SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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