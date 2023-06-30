ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi 103. Temel Eğitim sınav sonuç tarihi belli oldu!

ÖGG sınav sonuçları için heyecan devam ediyor. Özel Güvenlik 103. Temel Eğitimi Sınavı 24 Haziran tarihinde düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonrası değerlendirme süreci başladı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre Sınavda verilen yanlış cevap doğru cevabı etkilemeyecek. Söz konusu sınavın cevap anahtarı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde görüntülenebilecek. Sınav sonuçları temmuz ayında belli olacak. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.