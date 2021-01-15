Normal avokadoyla aynı ağaçta yetişiyor ama daha avantajlı

BESİN DEĞERİ VE AROMASI AYNI Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Safinaz Arslan, tropik bir tür olan avokadonun sahil kesimlerde üretildiğini, Antalya’nın avokado üretimindeki en önemli illerden biri olduğunu söyledi. Bu yıl Antalya’daki üretim alanının 10 bin 800 dekar civarında olduğunu belirten Arslan, üretimin ağırlıklı Alanya, Gazipaşa ve Manavgat olmakla birlikte diğer ilçelerde de yaygınlaştığını kaydetti. Piyasada baby veya çekirdeksiz isimle satılan avokadoların farklı bir tür olmadığını belirten Arslan, Fizyolojik nedenlerden dolayı bu ürünler döllenmesini tamamlamamış meyveler. Aynı ağaç üzerinde diğer meyveler döllenmesini tamamlamış, bunlar döllenememiş. Döllenme sorunundan kaynaklı bu tür ürünler olabiliyor. Farklı bir çeşit değil. Besin değeri veya aroma olarak diğerlerinden farkı yok" dedi.