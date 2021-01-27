Nohut dürümünün tescillenmesi Gaziantepli ustaları ve vatandaşları sevindirdi

Vatandaşlardan Önder Gül, nohut dürümünü çok sevdiğini ve çocukluğundan bu yana tükettiğini söyledi.Nohut dürümünün lezzeti ve doyurucu özelliğinden dolayı çokça tercih edildiğini anlatan Gül, "Bizim için nohut çok önemlidir. Sabah kahvaltıda öğlen ve akşam yemeklerinde her vakit yeriz. Kebapla eş değer bizim için. Beğenerek ve lezzetini alarak yiyoruz. Bizden başka yerde bu lezzeti bulamazsınız. Tescillenmesi çok iyi oldu. Tanıtımı daha kolay olacak ve lezzetini herkes alacak" dedi. Kente Togo Cumhuriyeti'nden gelen öğrenci İlyas Ajuji de nohut dürümünü çok sevdiğini dile getirerek, "Haftada 3 veya 4 defa nohut dürümü yiyorum. Ben çok seviyorum ve beğeniyorum, yiyince çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.