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Naci Görür'den deprem açÄ±klamasÄ±... 'SÄ±kÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± depremler artÄ±ÅŸ gösterebilir'

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#Naci Görür#Naci Görür Deprem#Naci Görür Deprem AçÄ±klamasÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 14, 2023 18:38

Naci GÃ¶rÃ¼r deprem aÃ§Ä±klamasÄ± ile son gÃ¼nlerde yaÅŸanan sallantÄ±larla ilgili yeni detaylarÄ± gÃ¼ndeme getirdi. Bilim Akademisi Ãœyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r, "Malatya'daki son iki depremin hangi fay tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini tespit edemediklerini ifade ederek, â€œMalatya'da son olan iki depremin hangi fay tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini biz bilmiyoruz. Odak noktalarÄ±nÄ± koyup baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, bu deprem noktalarÄ±nÄ±n odaklarÄ±nÄ±n, DoÄŸanÅŸehir fayÄ±na veya Malatya fayÄ±na paralel veya belki de belli bir aÃ§Ä±yÄ± da aÃ§Ä±yla kesen bir fay Ã¼zerinde olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama o fayÄ± da gÃ¶remiyorum haritada da Ã§izilmediÄŸine gÃ¶re bir soru iÅŸaretiyle 'Acaba yeni bir fay mÄ±?' diye sÃ¶yledim" dedi. Ã–te yandan GÃ¶rÃ¼r, "SÄ±kÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± depremlerin gÃ¶receli olarak artÄ±ÅŸÄ±nÄ± bekleyebiliriz" diye konuÅŸtu.

1/5Naci GÃ¶rÃ¼rden deprem aÃ§Ä±klamasÄ±... SÄ±kÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± depremler artÄ±ÅŸ gÃ¶sterebilir

KahramanmaraÅŸ merkezli deprem felaketinden 6 ay sonra Antalya, BingÃ¶l, Malatya ve DiyarbakÄ±r'da 4'ten bÃ¼yÃ¼k depremler meydana geldi. Son 2 gÃ¼n iÃ§erisinde AFAD tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya'da YeÅŸilyurt merkezli 5.3 ÅŸiddetinde, DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilÃ§esinde saat 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Ãœyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r, depremlerin 6 Åžubat'ta meydana gelen KahramanmaraÅŸ merkezli depremin neden olduÄŸu artÃ§Ä±lardan olduÄŸunu ve bÃ¶lgedeki artÃ§Ä±larÄ±n devam edeceÄŸini belirtti. GÃ¶rÃ¼r, Malatya'daki depremin DoÄŸu Anadolu fayÄ± Ã¼zerinden gelmediÄŸini belirterek, 'yeni bir fay' uyarÄ±sÄ±nda bulunduÂ

2/5â€œSIKIÅžMAYA BAÄžLI DEPREMLERÄ°N GÃ–RECELÄ° OLARAK ARTIÅžINI BEKLEYEBÄ°LÄ°RÄ°Z

â€œSIKIÅžMAYA BAÄžLI DEPREMLERÄ°N GÃ–RECELÄ° OLARAK ARTIÅžINI BEKLEYEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r DiyarbakÄ±r'da sÄ±kÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± olarak depremlerin 'gÃ¶receli' artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n beklendiÄŸini ifade ederek,â€œ6 Åžubat depremleri sÄ±rasÄ±nda levha hareketlerinde bir hÄ±zlanma gÃ¶rdÃ¼k. Arap levhasÄ±, Avrasya'ya doÄŸru hareket etti, arada DoÄŸu Anadolu'yu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. DoÄŸu Anadolu sÄ±kÄ±ÅŸÄ±nca, zaten orada sÄ±kÄ±ÅŸma kÃ¶kenli faylar mevcut. Bu sÄ±kÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± olarak, zaman zaman bu faylar kÄ±rÄ±larak depremler Ã¼retirler. DoÄŸu Anadolu gerÃ§ekten etkin bir deprem bÃ¶lgesidir. OluÅŸan depremler sÄ±kÄ±ÅŸma kÃ¶kenlidir. DoÄŸu Anadolu'nun Avrasya ile Arap levhasÄ± arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±na baÄŸlÄ±. 6 Åžubat'ta Arap levhasÄ± ciddi olarak, miktar olarak fazla Avrasya'ya yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in haliyle orada sÄ±kÄ±ÅŸma da fazla oldu. DolayÄ±sÄ±yla da biz sÄ±kÄ±ÅŸmaya baÄŸlÄ± depremlerin gÃ¶receli olarak artÄ±ÅŸÄ±nÄ± bekleyebiliriz. Nitekim o zaman onu Ã¶yle yorumladÄ±m. DiyarbakÄ±r'Ä± Ã¶yle algÄ±lamak lazÄ±m" dedi.Â

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3/5â€œMEVCUT ASIL DEPREMLERÄ° OLUÅžTURAN FAYA BAÄžLI OLARAK OLUÅžMUÅž FAYLAR DEÄžÄ°L

â€œMEVCUT ASIL DEPREMLERÄ° OLUÅžTURAN FAYA BAÄžLI OLARAK OLUÅžMUÅž FAYLAR DEÄžÄ°L"

Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r, Malatya'da meydana gelen depremlerin artÃ§Ä± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, â€œÅžimdi Malatya'ya geldiÄŸimiz zaman o 6 Åžubat depremlerinin bir sonucu. Åžimdi bu depremler, 6 Åžubat'ta kendi depremi oluÅŸturan faylarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmayan kesimlerine veya komÅŸu faylara stresi transfer ettiler. 6 Åžubat'tan sonra orada mevcut olan o bÃ¶lgede mevcut olan faylarÄ±n stres alanlarÄ± deÄŸiÅŸti. Stres alanlarÄ± deÄŸiÅŸti demek o faylarÄ±n iÃ§erisinde depremi kÄ±racak kuvvetlerin miktarÄ±nda deÄŸiÅŸiklik oldu. Kimisinde arttÄ±, kimisinde azaldÄ±. Åžimdi, ona gÃ¶re bizim bu son gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Malatya depremleri muhtemelen bu stres transferinin bir tezahÃ¼rÃ¼ olsa gerek. Bu depremi artÃ§Ä± diye nitelendirdiler. Ben artÃ§Ä± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. ArtÃ§Ä± deprem, bÃ¼yÃ¼k depremi oluÅŸturan fay dÃ¼zlemi Ã¼zerinde veya sistemi iÃ§erisinde olursa biz ona artÃ§Ä± deprem diyoruz. Halbuki Malatya'da son olan bu 4-5 depremler mevcut asÄ±l depremleri oluÅŸturan faya baÄŸlÄ± olarak oluÅŸmuÅŸ faylar deÄŸil. Bunlar muhtemelen komÅŸu faylar, baÄŸÄ±msÄ±z faylar dolayÄ±sÄ±yla oluÅŸan depremlerde bence yani baÄŸÄ±msÄ±z depremler" diye konuÅŸtu.Â

4/5â€œFAYI GÃ–REMÄ°YORUM, ACABA YENÄ° BÄ°R FAY MI

â€œFAYI GÃ–REMÄ°YORUM, 'ACABA YENÄ° BÄ°R FAY MI?"

Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r, Malatya'daki son iki depremin hangi fay tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini tespit edemediklerini ifade ederek, â€œMalatya'da son olan iki depremin hangi fay tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini biz bilmiyoruz. Odak noktalarÄ±nÄ± koyup baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, bu deprem noktalarÄ±nÄ±n odaklarÄ±nÄ±n, DoÄŸanÅŸehir fayÄ±na veya Malatya fayÄ±na paralel veya belki de belli bir aÃ§Ä±yÄ± da aÃ§Ä±yla kesen bir fay Ã¼zerinde olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama o fayÄ± da gÃ¶remiyorum haritada da Ã§izilmediÄŸine gÃ¶re bir soru iÅŸaretiyle 'Acaba yeni bir fay mÄ±?' diye sÃ¶yledim. O bÃ¶lgede daha bÃ¼yÃ¼k deprem olmaz. Niye? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k depremleri oluÅŸturacak bÃ¼yÃ¼k faylarÄ±n Ã§oÄŸu kÄ±rÄ±ldÄ±. Kalan faylarda da o kadar bÃ¼yÃ¼k depremler oluÅŸturacak gÃ¼Ã§ yok zaten. O nedenle o bÃ¶lge iÃ§in diyorum; daha bÃ¼yÃ¼k deprem habercisi deÄŸil. Åžimdi bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k depremler olursa o bÃ¶lgede bulunan bÃ¼yÃ¼k depremleri Ã¼retmiÅŸ faya baÄŸlÄ± veya komÅŸusu olan faylarda hareketlenmeler baÅŸlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ denge bozulmuÅŸtur. ArtÃ§Ä± depremler niye olur? Ã–nce bÃ¼yÃ¼k deprem olur, artÃ§Ä±lar baÅŸlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bÃ¼yÃ¼k depremi oluÅŸturan fayÄ±n kÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ yerleri vardÄ±r, yavaÅŸ yavaÅŸ onlar kÄ±rÄ±lÄ±r. Fay bir anlamda, o sistem kendi kendini temizler. Yani kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rar eder. Rahatlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, o rahatlamaya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in de kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k depremler oluÅŸturur. YerleÅŸir ve bir zaman alÄ±r. BÃ¼yÃ¼k depremlerden sonra kÄ±rÄ±lmayan yerler kÄ±rÄ±lÄ±yor, temizleniyor. Enerjiyi oradan boÅŸaltÄ±lÄ±yor kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸeylerle" dedi.Â

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5/5â€œCELAL HALK BÄ°R FARKINDALIK YARATMAK NEZDÄ°YLE ONU SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°R

â€œCELAL HALK BÄ°R FARKINDALIK YARATMAK NEZDÄ°YLE ONU SÃ–YLEMÄ°ÅžTÄ°R"

Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r, Prof. Dr. Celal ÅžengÃ¶r'Ã¼n beklenen Marmara depremi nedeniyle Ä°stanbul'dan taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin, â€œHenÃ¼z daha biz Ä°stanbul'u da depreme hazÄ±rlayamadÄ±k. Ä°stanbullu da kendini depreme hazÄ±rlayamadÄ± maalesef. Depreme hazÄ±rlÄ±k adÄ±na yapÄ±lanlar yapÄ±lmayanlardan Ã§ok daha az yani Ä°stanbul Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yÃ¼zdeyle depreme hazÄ±r deÄŸil. Celal'in burayÄ± terk etmesinin nedeni Celal aslÄ±nda halka bir farkÄ±ndalÄ±k yaratmak nezdiyle onu sÃ¶ylemiÅŸtir. Zaten TÃ¼rkiye'yi de terk etmiyor, hayatÄ±nÄ± bu Ã¼lkeye hizmet etmeye adamÄ±ÅŸ bir bilim adamÄ±. Mesela Celal isterse yurt dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir Ã¼niversitede Ã§ok rahatlÄ±kla profesyonellik kadrosuna otururdu. Ãœlkesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±, yÃ¼zlerce Ã¶ÄŸrenci yetiÅŸtirdi. DeÄŸerli bir bilim adamÄ±. Ä°stanbulluya dediÄŸi 'AklÄ±nÄ±zÄ± baÅŸÄ±nÄ±za toplayÄ±n, depremden sonra neler olacaÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda deÄŸilsiniz. Bir an Ã¶nce Ä°stanbul'u depreme hazÄ±rlayÄ±n' diye o uyarÄ±yÄ± yapmak iÃ§in sÃ¶ylediÄŸi bir olay" dedi.

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