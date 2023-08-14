KahramanmaraÅŸ merkezli deprem felaketinden 6 ay sonra Antalya, BingÃ¶l, Malatya ve DiyarbakÄ±r'da 4'ten bÃ¼yÃ¼k depremler meydana geldi. Son 2 gÃ¼n iÃ§erisinde AFAD tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Malatya'da YeÅŸilyurt merkezli 5.3 ÅŸiddetinde, DiyarbakÄ±r'Ä±n Hani ilÃ§esinde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde Antalya'nÄ±n GazipaÅŸa ilÃ§esinde saat 4,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde BingÃ¶l'Ã¼n KarlÄ±ova ilÃ§esinde 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Bilim Akademisi Ãœyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r, depremlerin 6 Åžubat'ta meydana gelen KahramanmaraÅŸ merkezli depremin neden olduÄŸu artÃ§Ä±lardan olduÄŸunu ve bÃ¶lgedeki artÃ§Ä±larÄ±n devam edeceÄŸini belirtti. GÃ¶rÃ¼r, Malatya'daki depremin DoÄŸu Anadolu fayÄ± Ã¼zerinden gelmediÄŸini belirterek, 'yeni bir fay' uyarÄ±sÄ±nda bulunduÂ