â€œFAYI GÃ–REMÄ°YORUM, 'ACABA YENÄ° BÄ°R FAY MI?"

Prof. Dr. Naci GÃ¶rÃ¼r, Malatya'daki son iki depremin hangi fay tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini tespit edemediklerini ifade ederek, â€œMalatya'da son olan iki depremin hangi fay tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini biz bilmiyoruz. Odak noktalarÄ±nÄ± koyup baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman, bu deprem noktalarÄ±nÄ±n odaklarÄ±nÄ±n, DoÄŸanÅŸehir fayÄ±na veya Malatya fayÄ±na paralel veya belki de belli bir aÃ§Ä±yÄ± da aÃ§Ä±yla kesen bir fay Ã¼zerinde olabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ama o fayÄ± da gÃ¶remiyorum haritada da Ã§izilmediÄŸine gÃ¶re bir soru iÅŸaretiyle 'Acaba yeni bir fay mÄ±?' diye sÃ¶yledim. O bÃ¶lgede daha bÃ¼yÃ¼k deprem olmaz. Niye? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¼yÃ¼k depremleri oluÅŸturacak bÃ¼yÃ¼k faylarÄ±n Ã§oÄŸu kÄ±rÄ±ldÄ±. Kalan faylarda da o kadar bÃ¼yÃ¼k depremler oluÅŸturacak gÃ¼Ã§ yok zaten. O nedenle o bÃ¶lge iÃ§in diyorum; daha bÃ¼yÃ¼k deprem habercisi deÄŸil. Åžimdi bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k depremler olursa o bÃ¶lgede bulunan bÃ¼yÃ¼k depremleri Ã¼retmiÅŸ faya baÄŸlÄ± veya komÅŸusu olan faylarda hareketlenmeler baÅŸlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ denge bozulmuÅŸtur. ArtÃ§Ä± depremler niye olur? Ã–nce bÃ¼yÃ¼k deprem olur, artÃ§Ä±lar baÅŸlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o bÃ¼yÃ¼k depremi oluÅŸturan fayÄ±n kÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ yerleri vardÄ±r, yavaÅŸ yavaÅŸ onlar kÄ±rÄ±lÄ±r. Fay bir anlamda, o sistem kendi kendini temizler. Yani kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± kÄ±rar eder. Rahatlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, o rahatlamaya Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in de kÃ¼Ã§Ã¼k kÃ¼Ã§Ã¼k depremler oluÅŸturur. YerleÅŸir ve bir zaman alÄ±r. BÃ¼yÃ¼k depremlerden sonra kÄ±rÄ±lmayan yerler kÄ±rÄ±lÄ±yor, temizleniyor. Enerjiyi oradan boÅŸaltÄ±lÄ±yor kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸeylerle" dedi.Â