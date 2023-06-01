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MYK NEDİR, NE DEMEK? CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimler? İşte MYK açılımı hakkında bilgiler

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 19:10

MYK nedir, açılımı ne? soruları son dakika haberinin ardından gündeme geldi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından tüm gözlerin çevrildiği CHP'de tüm MYK üyelerinin istifası kabul edildi. Yapılan toplantı sonrası istifa haberi ile Cumhuriyet Halk Partisi MYK (Merkez Yürütme Kurulu) üyeleri merak konusu oldu. CHP MYK üyeleri isim listesinde kimlerin yer aldığı sorgulanmaya başlandı. MYK bir organizasyonun yönetim kurulunu veya merkezi yönetim organını ifade eder. Peki, MYK ne demek? CHP MYK üyeleri kimlerden oluşuyor? İşte, MYK açılımı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4MYK NEDİR, NE DEMEK CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimler İşte MYK açılımı hakkında bilgiler

MYK CHP üyeleri gelen haberin ardından gündemin öne çıkan başlıklarından oldu. Son dakika gelişmesine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı 5 saat sürdü ve tüm MYK üyelerinin istifası kabul edildi. En yaygın kullanımlarından biri, "Merkezi Yönetim Kurulu" anlamına gelen MYK, özellikle siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri gibi kuruluşlarda kullanılır ve kurumun merkezi yönetim organına veya yönetim kuruluna atıfta bulunur. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli işgücü için paydaşlarla birlikte kalite güvencesi uluslararası düzeyde sağlanmış Türkiye Yeterlilik Sistemini işletmek ve geliştirme amacıyla kurulan bir kurumdur. Ancak MYK kısaltması farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

2/4MYK NEDİR

MYK NEDİR?

"MYK" genellikle "Merkezi Yönetim Kurulu" olarak kullanılır. Bu terim, bir organizasyonun yönetim kuruluna veya merkezi yönetim organına atıfta bulunmak için kullanılabilir. Örneğin, bir siyasi parti veya sendika, MYK olarak adlandırılan bir merkezi yönetim organına sahip olabilir.

MYK, genellikle üyelerin seçildiği veya atanarak belirlendiği bir kuruldur ve organizasyonun stratejik yönetim kararlarını alır. Bununla birlikte, "MYK" terimi, organizasyonlarda kullanılan belirli bir terim değildir ve farklı kuruluşlarda farklı anlamlar taşıyabilir.

MYK kısaltması zamanda Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından da kullanılmaktadır.

3/4CHP MYK ÜYELERİ İSİM LİSTESİ

CHP MYK ÜYELERİ İSİM LİSTESİ

CHP Merkez Yürütme Kurulu'nda yer alan isimler şu şekilde;

Ahmet Akın

Ali Öztunç

Bülent Kuşoğlu

Bülent Tezcan

Devrim Barış Çelik

Faik Öztrak

Fethi Açıkel

Gamze Akkuş İlgezdi

Gökçe Gökçen

4/4MYK NEDİR, NE DEMEK CHP Merkez Yürütme Kurulu üyeleri kimler İşte MYK açılımı hakkında bilgiler

Gülizar Biçer Karaca

Lale Karabıyık

Muharrem Erkek

Oğuz Kaan Salıcı

Selin Sayek Böke

Seyit Torun

Veli Ağbaba

Yüksel Taşkın

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