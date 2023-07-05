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Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi 2023

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 17:45

Muharrem ayı ne zaman sorusu gündemin aranan başlıklarından biri. Bu sene Muharrem ayı Temmuz'a denk geliyor. Bu nedenle Muharrem orucu ile ilgili detaylar da merak ediliyor. Bu ayda oruç tutmak isteyen vatandaşlar, muharrem orucunun başlangıç ve bitiş tarihini araştırıyor. Peki Muharrem orucu ne zaman tutulur? Muharrem orucu kaç gün? İşte ayrıntılar...

1/3Muharrem orucu ne zaman, kaç gün tutulur Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi 2023

Muharrem Ayı, Hicri takvime göre yılın ilk ayı. 2023 yılında Muharrem ayının ilk günü 19 Temmuz Çarşamba gününe denk gelmektedir. Aşure ayı olarak bilinen bu ayda aşure yapılıp dağıtılıyor. Muharrem orucunu da yerine getirmek isteyenler, orucun başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...

2/3MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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3/3MUHARREM ORUCU HANGİ GÜNLER VE KAÇ GÜN TUTULUR

MUHARREM ORUCU HANGİ GÜNLER VE KAÇ GÜN TUTULUR?

Muharrem orucunun Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç olduğu buyurulmuştur.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü’l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.

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