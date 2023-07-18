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MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 || Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

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#Muharrem Ayı Mesajları#Hicri Yılbaşı Mesajları#Muharrem Ayı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 17:12

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz'da başlıyor. Bu vesileyle sevdikleriyle Muharrem ayı mesajları ve sözleri paylaşmak isteyenler araştırmalara hız kazandırdı. Muharrem ayı mesajları Hicri yılbaşı ile Whatsapp, SMS ve Instagram üzerinden paylaşılacak. Muharrem ayı 10. günü ise aşure günü olarak idrak ediliyor. Peygamberimiz tarafından “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde ifade edilmiştir. İşte, Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı mesajları ve sözleri 2023

1/7MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 || Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

Hicri yılbaşı mesajları ve muharrem ayı sözleri Temmuz ayında araştırılan konular arasında yer alıyor. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü bu yıl Çarşamba günü başlayacak. Dînî, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir zaman dilimi olan Muharrem ayı vesilesi ile sevdiklerine güzel temennilerini iletmek isteyenler, kısa ve anlamlı mesajları tercih edecek. Sizler de yakınlarınızla paylaşabileceğiniz Muharrem ayı ve hicri yılbaşı mesajları haberimizde...

2/7HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI

HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin. Hicri yılbaşınız hayırlı olsun.

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar...

3/7MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 || Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

4/7MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 || Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

5/7MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 || Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

6/7MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 || Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılınız kutlu olsun!

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir aya girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

 

7/7MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023 || Resimli, dualı, anlamlı Muharrem ayı kutlama mesajları

Rabbim hicri yeni yılı tüm İslam alemi için en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin. Amin.

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

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#Muharrem Ayı Mesajları#Hicri Yılbaşı Mesajları#Muharrem Ayı