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Muharrem ayı 1. ve 10. günü ne zaman 2023? Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

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#Muharrem Ayı#Muharrem Ayı 1. Günü#Muharrem Ayı 10. Günü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:17

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı idrak ediliyor. Muharrem ayı orucu bu ay içerisinden yapılan ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca Muharrem ayı aşure ayı olarak da biliniyor. Muharrem’in 10. günü ise Aşure yapılarak komşulara ve çevreye dağıtılıyor. Peki, Muharrem ayı 1. ve 10. günü ne zaman 2023? Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte Aşure günü tarihleri 2023

1/6Muharrem ayı 1. ve 10. günü ne zaman 2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor

Aşure Günü ve Muharrem ayı için sayılı günler kaldı. Muharrem ayı ile birlikte hicri yılbaşı başlayacak. Muharrem ayının 10. günü ise Aşure Günü olarak biliniyor. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. İslam inancında bugünde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bugüne kıymet atfedilir. Muharrem ayı orucu da yapılan ibadetler arasında yer alır. Peki, Muharrem ayı ne zaman, kaç gün? Muharrem ayı 1. günü ne zaman 2023?

 

2/6MUHARREM AYI NEDİR

MUHARREM AYI NEDİR?

Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış. Muharrem kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de zaman birimi olan ay adı şeklinde geçmemektedir.

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3/6MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Diyanet’in yayınladığı takvime göre Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü başlayacak. Muharrem ayı Hicri yılın ilk günü olarak bilinir. Muharrem ayının bitişi ise 16 Ağustos Çarşamba günüdür. İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

4/6MUHARREM AYI 10. GÜNÜ NE ZAMAN

MUHARREM AYI 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek. Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

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5/6MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, FAZİLETİ NE

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, FAZİLETİ NE?

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

6/6Muharrem ayı 1. ve 10. günü ne zaman 2023 Muharrem ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

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