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MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, nasıl ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme 2023 tarihleri

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#MTV 2. Taksit Ödemesi#MTV#MTV Ödeme Tarihleri 2023
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 10:09

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri ağustos ayıyla beraber başladı. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemeleri son gün araç sahipleri tarafından merak ediliyor. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Peki, MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman? MTV nasıl ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme 2023 tarihleri

1/5MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, nasıl ödenir Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme 2023 tarihleri

Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi son gün ne zaman sorusu araç sahipleri tarafından araştırılıyor. İlk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor. Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart. Peki, mtv 2. taksit ödemesi son gün ne zaman? İşte ek MTV ve MTV 2, 3. taksit ödeme tarihleri 2023

2/5MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı BORÇ yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son Ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlenmişti. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü 4 Ağustos olarak duyuruldu. Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü bugün.

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3/5MTV ÖDEMESİ NASIL, NEREDEN YAPILIR

MTV ÖDEMESİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

4/5EK MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN

EK MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Ek MTV iki taksitte ödenecek. İlk taksit ağustos ayında ödenecek. İkinci taksitin ise bu yılın kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar ilk defa taşıt alacak olanlar ise ek MTV ile taşıta ait MTV’yi birlikte ve peşin ödemek zorunda kalacaklar.

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5/5EK MTV KİMLER ÖDEYECEK

EK MTV KİMLER ÖDEYECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), 2023 yılı sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarıldı.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması fark etmeksizin, tüm araçlara uygulanacak.

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