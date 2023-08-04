MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, nasıl ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme 2023 tarihleri

MTV ÖDEMESİ NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi www.gib.gov.tr 'den, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.
Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.