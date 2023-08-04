MTV 2. taksit ödemesi son gün ne zaman, nasıl ödenir? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme 2023 tarihleri

MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı BORÇ yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du. Ancak ödeme süresi uzatıldı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son Ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlenmişti. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile motorlu taşıtlar ve gelir vergisinin 2'nci taksit ödemelerinin son günü 4 Ağustos olarak duyuruldu. Motorlu taşıtlar ve gelir vergisi için de son ödeme günü bugün.