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MSÜ mülakat sonucu son durum 2023: MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav takvimi

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ Mülakat Sonuçları#Msü Sınav Sonuçları#2023 Msü Sağlık Mülakatı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 02:13

MSÜ mülakat sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Tercih sonuçları olumlu olan askeri üniversite adayı öğrenciler MSÜ mülakat sınavlarına 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında katılım sağlayacaklar. Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Diğer Harp Okulları sözlü sınavları, Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi ile gerçekleşecek. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından MSÜ mülakat sonuçları PERTEM ekranından ilan edilecek. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/6MSÜ mülakat sonucu son durum 2023: MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte sınav takvimi

MSÜ fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı tarihinde son gün geldi. MSÜ tercihlerinin sonuçlarının açıklanması ile beraber 2. seçim aşaması temmuz ayında başladı. Yayınlanan duyuruya göre MSB Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları seçim aşamaları 5 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Gözler şimdi 'MSÜ sınav sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/6MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonrası MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek. Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/6HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

4/6MSÜ mülakat sonucu son durum 2023: MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte sınav takvimi

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

4. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

5. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2023 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

6. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

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5/6MSÜ mülakat sonucu son durum 2023: MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte sınav takvimi

b. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2023 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

7. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2023 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

8. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

10. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

11. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

6/6MSÜ mülakat sonucu son durum 2023: MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte sınav takvimi

12. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığının sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.

13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

14. Seçim aşamalarına katılacak adaylar 05 Temmuz - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan müsait olması durumunda ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir.

15. Yurtlarla ilgili detaylara, Taban Puanlara, Getirilmesi Gereken Belgeler ve Kara Harp Okulu ulaşım bilgilerine "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.

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