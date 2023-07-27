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MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2023 MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek? İşte MSÜ Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO sözlü sınav sonuçları son durum!

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ Mülakat Sonuçları#2023 MSÜ Mülakat Sınavı Sonuçları#Msü Mülakatları Ne Zaman Bitecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 02:11

MSÜ mülakat sonuçları 2023 için gözler üniversiteden yapılacak açıklamaya çevrildi. MSÜ tercih aşamasının ardından askeri üniversitelere girmek isteyen adaylar için MSÜ mülakat süreci başladı. Adayların heyecanla beklediği MSÜ mülakatları 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştikten sonra sınav sonuçları PERTEM ekranından ilan edilecek. Yayınlanan duyuruya göre MSB Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetlerine göre yerleştirmeler gerçekleşecek. Peki, 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek? İşte, mülakat sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/7MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023 MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek İşte MSÜ Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO sözlü sınav sonuçları son durum

MSÜ mülakat sınavı sonuçları için son günlere girildi. Adayların heyecanla beklediği Milli Savunma Üniversitesi 2023 yılı askeri öğrenci temini duyurusu ile MSÜ mülakatları 5 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Diğer Harp Okulları sözlü sınavları, Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi ile gerçekleşecek. Söz konusu sınavlar tamamlandıktan sonra 2023 MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek. Ancak sınav sonuç tarihi henüz belli olmadı. Peki, 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/7MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN BİTECEK

MSÜ MÜLAKATLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada;

"1. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2023 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

2. İkinci seçim aşamaları aşağıda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları 05 -12 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları 12-26 Temmuz 2023 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 26 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında icra edilecektir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

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3/7MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonras MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek. Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

4/7HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

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5/7MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023 MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek İşte MSÜ Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO sözlü sınav sonuçları son durum

c. Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı aşamalarından oluşmaktadır.

4. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

5. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2023 sayısal puanına göre belirlenmiştir.

6. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

6/7MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023 MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek İşte MSÜ Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO sözlü sınav sonuçları son durum

b. MSÜ-2023 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2023 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

7. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2023 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgeleyemeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

8. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

9. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

10. Adayların e-Devlet şifrelerini bilmeleri, gerektiğinde kullanılması açısından önemlidir.

11. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

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7/7MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2023 MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek İşte MSÜ Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO sözlü sınav sonuçları son durum

12. Millî Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığının sevk ettiği hastanelerin dışında adaylar hakkında düzenlenen sağlık raporları kabul edilmeyecektir. Adayların temin faaliyeti sonucunda sevk edildikleri hastanelerden sağlık raporu almaları gerekmektedir.

13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

14. Seçim aşamalarına katılacak adaylar 05 Temmuz - 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan müsait olması durumunda ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir.

15. Yurtlarla ilgili detaylara, Taban Puanlara, Getirilmesi Gereken Belgeler ve Kara Harp Okulu ulaşım bilgilerine "Duyuruya İlişkin Dosyalar" kısmından ulaşabilirsiniz.

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