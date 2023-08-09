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MSÜ mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 11:25

Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte MSÜ 2. seçim aşaması temmuz ayında başlamıştı. MSÜ mülakat süreci tamamlandı. Şimdi ise gözler MSÜ mülakat sonuçları için gelecek olan açıklamalara çevrildi. Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Diğer Harp Okulları sözlü sınavları, Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi ile gerçekleşecek. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından MSÜ mülakat sonuçları PERTEM ekranından ilan edilecek. Peki, MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları hakkında detaylar...

1/3MSÜ mülakat sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak MSÜ 2. seçim aşaması Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi tarafından 2023 yılı sınavı 2 Nisan'da uygulanmıştı. Tercih sonuçları olumlu olan askeri üniversite adayı öğrenciler MSÜ mülakat sınavlarına 05 Temmuz - 04 Ağustos 2023 tarihleri arasında katılım sağladılar. Gözler şimdi 'MSÜ sınav sonuçları açıklandı' duyurusunda. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bilgiler...

2/3MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos tarihinde sona erdi. Sınavlar tamamlandıktan sonrası MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek. Ancak sınav sonuçları hakkında henüz bir duyuru gelmedi. MSÜ mülakat sonuçlarının Ağustos ayı ortasında açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

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3/3HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK

HARP OKULLARI VE ASTSUBAY MYO 2. SEÇİM AŞAMASI NASIL OLACAK?

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi, (FYTde başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

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