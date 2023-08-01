MSÜ MÜLAKAT SINAVINDA SON GÜNLER! 2023 MSÜ sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ Hava Harp Okulu ve Astsubay MYO mülakat sonucu öğrenme ekranı!

MSÜ mülakat sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınavların tamamlanmasına günler kala gündeme geldi. Hava Harp Okulu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ve Diğer Harp Okulları sözlü sınavları, Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi ile gerçekleşecek. Adayların heyecanla beklediği Milli Savunma Üniversitesi 2023 yılı askeri öğrenci temini duyurusu ile MSÜ mülakatları 5 Temmuz - 4 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlanacak. Yapılan değerlendirme aşamasının ardından MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek ve yerleştirmeler gerçekleşecek. Peki, Peki, 2023 MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ mülakat sınavları ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.