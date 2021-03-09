Gündem Haber Giriş: 09 Mart 2021 - 20:30 | 09 Mart 2021 - 20:30

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili'nde oruç tutmanın önemi ile ilgili bilgiler

Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti bu mübarek günün gelmesiyle beraber Müslümanların gündeminde yer aldı. Diyanet takvimine göre, Miraç Kandili bu yıl 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili'nde de ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, oruç ibadetiyle ilgili detayları öğrenmek istiyor. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. Kandil gecelerinde nafile oruç tutmak ise İslam aleminde önem arz ediyor. Peki, Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte, Diyanet bilgisi ile Miraç Kandili'nde oruç tutmanın önemi