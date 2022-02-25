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'Miraç Kandili' önemi ve anlamı nedir? Miraç Kandili ne zaman... Kandil tarihi ve detaylar

#Miraç Kandili#Miraç Kandili Anlamı#Miraç Kandili Önemi

Miraç Kandili anlamı ve önemi araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Müslümanlar yılın ilk kandili olan Regaip Kandili’ni 3 Şubat tarihinde idrak ettiler. Şimdi sıra üç aylarda recep ayı içerisinde bulunan ikinci kandile geldi. Miraç Kandili 27 Şubat tarihinde idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili nedir, ne demek? İşte Miraç Kandili anlamı ve önemi

1/5Miraç Kandili önemi ve anlamı nedir Miraç Kandili ne zaman... Kandil tarihi ve detaylar

Miraç Kandili 2022 yılında 27 Şubat tarihinde idrak edilecek. Miraç Kandili’nin idrak edildiği Miraç gecesinde İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Miraç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır.

2/5MİRAÇ KANDİLİ NEDİR

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.

3/5Miraç Kandili önemi ve anlamı nedir Miraç Kandili ne zaman... Kandil tarihi ve detaylar

Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

4/5MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

5/5Miraç Kandili önemi ve anlamı nedir Miraç Kandili ne zaman... Kandil tarihi ve detaylar

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

 

 

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