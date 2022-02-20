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Miraç Kandili ne zaman? İşte 2022 Miraç kandilli tarihi

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Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz Mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandili bu yıl şubat ayında idrak edilecek. Miraç, Yüce Peygamberimiz (S.A.V)'in Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulüdür ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki ufkudur. Miraç mucizesi, Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla doludur. Peki, bu yıl Miraç Kandili ne zaman? İşte 2022 Miraç kandilli tarihi

1/4Miraç Kandili ne zaman İşte 2022 Miraç kandilli tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 dini günler takvimiyle yıl içerisinde idrak edilecek tüm kandillerim tarihi paylaşıldı. Miraç Gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şubat ayının son günlerinde idrak edilecek. Miraç Kandili 27 Şubat günü idrak edilecek.

2/4DİĞER KANDİL TARİHLERİ

DİĞER KANDİL TARİHLERİ

Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili de 7 Ekim 2022'de idrak edilecek.

3/4MİRAÇ NE DEMEK

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç kelime olarak “Yükselmek – Göğe Yükselmek” anlamını taşır. Miraç Kandili, peygamberin Mirac’a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olarak biliniyor.

4/4Miraç Kandili ne zaman İşte 2022 Miraç kandilli tarihi

Miraç isminin analizinde dürüstlük, saflık ve arınma özellikleri öne çıkar. Kişinin saf ve temiz bir karakter sahibi olması, ismin temsil ettiği değerdir. Bu ismi taşıyan kimselerde sadakat, duygusallık ve sağduyulu olmak en önemli özelliklerdir.

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