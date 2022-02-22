Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili tarihi

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili olan Miraç Kandili tarihleri ibadetlerini gerçekleştirmek ve sevdiklerini aramak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi gerçekleşiyor. Peki, Diyanet'e göre Miraç Kandili ne zaman 2022? İşte, Miraç Kandili ve dini günler tarihleri...
Bu yıl Miraç Kandili 27 Şubat 2022 Pazar günü idrak edilecek. Allah Teâlâ'nın, Hz. Muhammed’i, Kudüs’ten başlayarak göklere, daha sonra da hiçbir insan ve hiçbir meleğin erişemeyeceği yüce makama yükselttiği Miraç Gecesi, Müslümanlar için ibadetlerini gerçekleştirebileceği önemli günler arasında yer alıyor.
2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ