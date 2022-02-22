Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? 2022 Diyanet takvimine göre Miraç Kandili tarihi

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili olan Miraç Kandili tarihleri ibadetlerini gerçekleştirmek ve sevdiklerini aramak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Üç aylar içerisinde idrak edilen Miraç Kandili Kameri aylardan Recep ayının 27. gecesi gerçekleşiyor. Peki, Diyanet'e göre Miraç Kandili ne zaman 2022? İşte, Miraç Kandili ve dini günler tarihleri...