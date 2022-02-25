Miraç Kandili ne zaman? 27 Şubat Miraç Kandili mi, ne kandili? İşte 2022 kandil günleri

Miraç Kandili’nin ne zaman idrak edileceği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kandil günleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yayımlanan takvime göre yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili şubat ayı içerisinde idrak edilecek. Miraç, kelime manası itibariyle merdiven, yükselecek yer, en yüksek makam manalarına gelmektedir. Bu mübarek gün bu pazar idrak edilecek. İşte Mira. Kandili ile ilgili bilgiler
Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek. Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.
Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
Mirac: Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) MescidülHaram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.