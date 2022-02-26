Miraç Kandili günü oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili'nde oruç ve diğer ibadetlerle ilgili bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin ölümcül silahını devreye sokuyor Cesetleri bile buharlaştırıyor...Putin ölümcül silahını devreye sokuyor! Cesetleri bile buharlaştırıyor...#RUSYA
İşgal sırasında mucize Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...İşgal sırasında mucize! Küçük Mia sığınakta dünyaya geldi...#Ukrayna
Kan sizin elinize de bulaşır Rusyaya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati'Kan sizin elinize de bulaşır' Rusya'ya yaptırımda SWIFT sistemi neden hayati?#SWIFT
Rusya apartmanı vurdu Dakika dakika son gelişmeler...Rusya apartmanı vurdu! Dakika dakika son gelişmeler...#Ukrayna
Ukrayna’dan tahliye edilen ilk kafile TürkiyedeUkrayna’dan tahliye edilen ilk kafile Türkiye'de#Ukrayna
Dünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor Rus konvoyunun önüne tek başına çıktıDünya cesur Ukraynalıyı konuşuyor! Rus konvoyunun önüne tek başına çıktı#RUSYA
Ukraynadan büyük kaçış İstikamet Putinden en uzağaUkrayna'dan büyük kaçış! İstikamet Putin'den en uzağa#Ukrayna
İçişleri Bakanı Soylu: Dünyaya beylik taslayanlar anca laf üretiyorİçişleri Bakanı Soylu: Dünyaya beylik taslayanlar anca laf üretiyor#İçişleri Bakanı
Rusların ilk hedefi benimRusların ilk hedefi benim#Zelenski
Türkiye’nin yaptırım kararı ne olacakTürkiye’nin yaptırım kararı ne olacak#Türkiye
İstanbulun barajlarından sevindiren haber 1 yılın rekoru geldiİstanbul'un barajlarından sevindiren haber! 1 yılın rekoru geldi#Baraj
Rus tenisçiden Putine tepki Maç bitince kameraya yazdı...Rus tenisçiden Putin'e tepki! Maç bitince kameraya yazdı...#Rusya-Ukrayna Savaşı
Parasız adam gereksiz adam mıdır Daha da ağır şeyler söylerimParasız adam gereksiz adam mıdır? Daha da ağır şeyler söylerim#Altın Fiyatları
Ünlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlarÜnlülerin cerrahı anlattı: Silahlı korumalarıyla gelip estetik operasyon yaptırıyorlar#İggy Azalea
Ünlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kayanın klibinde oynamışÜnlü oyuncu yıllar önce Ahmet Kaya'nın klibinde oynamış!#Ayça İnci
HABERLERGündem Haberleri

Miraç Kandili günü oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili'nde oruç ve diğer ibadetlerle ilgili bilgiler

#Miraç Kandili#Miraç Kandili Orucu#Miraç Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu, ne zaman tutulur sorusu pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Miraç Kandili'nde oruç tutmanın fazileti de bu mübarek günün gelmesiyle beraber Müslümanların gündeminde yer aldı. Diyanet takvimine göre, Miraç Kandili yarın idrak edilecek. Her kandilde olduğu gibi Miraç Kandili'nde de ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyenler, oruç ibadetiyle ilgili detayları öğrenmek istiyor. "İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. Kandil gecelerinde nafile oruç tutmak ise İslam aleminde önem arz ediyor. Peki, Miraç Kandili günü oruç tutulur mu? İşte Miraç Kandili'nde oruç ve diğer ibadetlerle ilgili bilgiler

1/4Miraç Kandili günü oruç tutulur mu İşte Miraç Kandilinde oruç ve diğer ibadetlerle ilgili bilgiler

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek.

Miraç Kandili, "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Bu kapsamda, Diyarbakır/Sur Uluca Cami'de yapılacak "Miraç Kandili Özel" programı, TRT 1 ve Diyanet TV'de yayınlanacak.

2/4Miraç Kandili günü oruç tutulur mu İşte Miraç Kandilinde oruç ve diğer ibadetlerle ilgili bilgiler

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

3/4Miraç Kandili günü oruç tutulur mu İşte Miraç Kandilinde oruç ve diğer ibadetlerle ilgili bilgiler

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

4/4MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miraç Kandili#Miraç Kandili Orucu#Miraç Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur