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Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste!

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#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Sorgulama#9 Temmuz Milli Piyango Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 20:11

Milli Piyango sonuçları 9 Temmuz tarihinde gerçekleşen çekiliş sonrası belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında yapılan 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye olarak belirlenen 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar, "126989" olarak belirlendi. Milli Piyango canlı çekilişinde amorti rakamlar ise 1 ve 7 oldu. Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alanlar, temmuz ayının ilk çekilişinde, 9 Temmuz Milli Piyango bilet sorgulama ekranından kazançlarını öğrenebilecekler. İşte, bu akşamki Milli Piyango çekiliş sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı...

1/4Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste

9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste açıklandı. Sisal Şans tarafından yapılan temmuz ayının ilk Milli Piyango çekilişi bugün saat 17:30'da noter heyeti huzurunda başladı. Çekilişte amorti kazandıran numaralar, 1 ve 7 oldu. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2/4MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Temmuz 2023 tarihli çekilişte, 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "126989" oldu. 1.800.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise "401247" olarak belirlendi.

Diğer yandan son 1 rakamına göre 120 TL amorti ikramiyesi kazanan numaralar 1 ve 7 oldu.

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Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste!

#Milli Piyango Sonuçları
3/4MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

4/4Milli Piyango sonuçları sorgulama (bilet numarası ile) | 9 Temmuz 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı İşte Milli Piyango amorti rakamlar ve sıralı tam liste

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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