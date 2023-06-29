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Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: 29 Haziran 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste açıklandı... Büyük ikramiye tam 10 milyon TL!

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#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Bilet Sorgulama#29 Haziran Milli Piyango Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 22:22

Milli Piyango sonuçları, çekilişin ardından açıklandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleşen 29 Haziran 2023 Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye olarak belirlenen 10.000.000 TL'yi kazanan numaralar, "599452" oldu. Milli Piyango canlı çekilişinde amorti rakamlar ise 3 ve 6 oldu. Haziran ayının son çekilişinde, Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alanlar, Milli Piyango sorgulama ekranından bilet ve ikramiye sorgulamalarını gerçekleştirebilecekler. İşte, 29 Haziran 2023 Milli Piyango sonucu bilet sorgulama ekranı, çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.

1/4Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: 29 Haziran 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste açıklandı... Büyük ikramiye tam 10 milyon TL

29 Haziran 2023 Milli Piyango çekilişi sonuçları ve Milli Piyango sıralı tam liste belli oldu. Haziran ayının son Milli Piyango çekilişi, Sisal Şans tarafından bugün saat 17.30'da noter heyeti huzurunda başladı. Çekilişte amorti kazandıran numaralar, 3 ve 6 oldu. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2/429 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 HAZİRAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Haziran 2023 tarihli çekilişte,10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 599452 oldu. 1.500.000 TL ikramiye kazanan numaralar da 271065 olarak belirlendi.

Son 1 rakamına göre 100 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar ise 3 ve 6 oldu. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste erişime açıldı.

3/4MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

4/4Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: 29 Haziran 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste açıklandı... Büyük ikramiye tam 10 milyon TL

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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