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MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | 23 Nisan özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste açıklandı!

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#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Sorgulama#23 Nisan Milli Piyango Çekiliş Sonuçları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 22:36

Milli Piyango sonuçları, çekilişin ardından açıklandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde, büyük ikramiye olarak belirlenen 40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0813456 olarak açıklandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden 23 Nisan 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları noter huzurunda açıklandı. Milli Piyango canlı çekilişinde amorti rakamlar ve sıralı tam liste www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından öğrenilebilecek. Milli Piyango ikramiye bilet sorgulama ekranı da online erişime açıldı. İşte, 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı.

1/5MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | 23 Nisan özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste açıklandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milli Piyango özel çekilişi bugün saat 17:30'da gerçekleşti. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden açıklandı. 23 Nisan'a özel yapılan Milli Piyango çekilişinde amorti kazandıran numaralar 2 ve 8 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2/5MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Nisan tarihli çekilişte, 40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0813456 oldu. 6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 1468003 olarak belirlendi.

3/5AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

Bu akşam yapılan 23 Nisan Milli Piyango özel çekilişinde Son 1 rakamına göre 160 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar; 2 ve 8 oldu.

4/5MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

5/5MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | 23 Nisan özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste açıklandı

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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