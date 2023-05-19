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Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste millipiyangoonline.com'da!

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#Milli Piyango Sonuçları#Milli Piyango Çekiliş Sonuçları#Milli Piyango Sorgulama Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 19:59

Milli Piyango sonuçları, çekilişin ardından açıklandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel çekilişinde, büyük ikramiye olarak belirlenen 40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar, "1614231" olarak açıklandı. Milli Piyango canlı çekilişinde amorti rakamlar ise 0 ve 8 olarak belirlendi. 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alanlar, Milli Piyango sorgulama ekranından bilet ve ikramiye sorgulamalarını gerçekleştirebilecekler. İşte, 19 Mayıs özel çekilişi, Milli Piyango sonucu bilet sorgulama ekranı, çekiliş sonuçları ve sıralı tam liste.

1/5Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste millipiyangoonline.comda

19 Mayıs 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları ve Milli Piyango sıralı tam liste belli oldu. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel gerçekleşen Milli Piyango çekilişi, Sisal Şans tarafından bugün saat 17.30'da noter heyeti huzurunda başladı. Çekilişte amorti kazandıran numaralar, 0 ve 8 oldu. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından 19 Mayıs Milli Piyango özel çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2/519 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 MAYIS MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 Mayıs 2023 tarihli çekilişte, 40.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar "1614231" oldu. 6.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise "1807627" olarak belirlendi.

3/5AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

AMORTİ KAZANDIRAN NUMARALAR

Son 1 rakamına göre 160 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar ise 0 ve 8 oldu. Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste erişime açıldı.

4/5MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

5/5Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı: 19 Mayıs özel çekilişi Milli Piyango çekiliş sonuçları, amorti rakamlar ve sıralı tam liste millipiyangoonline.comda

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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