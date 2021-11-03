Midilli kâbusu

Yunan gazeteci Fotini Lambridi, Ayvalık açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası’nda yaşanan mülteci dramını gözler önüne serdi. Kıyılarda nöbet tutan kimliği belirsiz kişiler, kaçak olarak adaya girmeye çalışan sığınmacılara kötü muamele yapmakla kalmıyor, paralarını ve cep telefonlarını alıp gecenin bir vakti teknelerle Türkiye’ye geri sürüyor.
Yunan haber sitesi TVXS, gazeteci Fotini Lambridi imzasıyla yayınladığı bir haberde, Yunan makamlarının, Ayvalık’ın karşısındaki Midilli Adası’na gelen sığınmacıları Türkiye’ye zorla geri itmek için başvurdukları insafsız uygulamaları ifşa etti.
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“Midilli, sığınmacılar için tam bir cehennem” denilen haberde, korktukları için isimlerini açıklamayan bazı Midilli sakinlerinin, tüyler ürpertici ihbarları yer aldı. Midilli sakinleri Yunan gazeteci Fotini Lambridi’ye tanık oldukları olayları şöyle anlattı:
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PLAKASIZ MOTORLAR
“Daha önce üniformalılar vardı. Temmuzdan bu yana ise adanın Sikaminia sahilinde plakasız motosikletlerle dolaşan sivil kıyafetlileri görüyoruz.
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Atina’dan gönderildiklerini söyleyen bu sivil kıyafetlilerin işi, sığınmacıları karaya çıkıp fotoğraf çekmelerine fırsat vermeden toplamak. Kıyıya çıktıktan sonra koşarak zeytinliklerde gizlenen sığınmacıları buluyor ve ellerini kablo kelepçeleri ile bağlıyorlar.
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Cep telefonlarını ve cüzdanlarını toplayıp bilmediğimiz bir yere götürüyorlar. Hava karardığında ise aynı sivil kıyafetlilerin, yanlarında sığınmacılar ile birlikte adanın Plomari sahiline gittiklerini görüyoruz.”
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‘GERİ YOLLUYORLAR’
“Sığınmacıları, Plomari sahilindeki bir noktadan sandallara bindirerek Türkiye’ye geri yolluyorlar. Bu sandallarda yeni doğmuş bebekleri bile görenler var. Yaz ortasında bir sandal battı. Hava gayet iyiydi. Sandalın durup dururken batması imkânsızdı. Bir sivil toplum örgütü, kurtarma botu ile bölgeye yaklaşmaya çalıştığında, sahil güvenlik unsurları izin vermedi.”
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KAYIP KIZLAR VE DAYAK
“Yine yaz mevsiminde sığınmacı kampında yaşayan bazı insanları alıp Türkiye’ye zorla geri gönderdikleri bile oldu. Gözlerimiz çok şey gördü. Dominik Cumhuriyeti’nde gelip Midilli’de kaybolan kızlar vardı. Muhtemelen kadın tüccarlarının kurbanları oldular. Yedikleri feci dayaklardan, acı içinde bağıran sığınmacılar da gördük. Eskiden pek çok sığınmacıyı kurtarmıştık. Bugün ise casuslukla suçlanmak korkusuyla, kendilerine battaniye bile veremiyoruz.
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Adada, Sahil Güvenlik ile işbirliği yapan bir Midilliliyi görevlendiren BM Mülteciler Komiserliği de sığınmacılara artık pek yardım etmiyor.”
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YENİ SIĞINMACI YASASI
Yunanistan’da eylülde onanan sığınmacı yasasının 40’ıncı maddesinde, Sahil Güvenlik’ten izin almadan kurtarma operasyonu yapan sivil toplum örgütlerine bir yıla kadar hapis ve 6 bin Euro’ya kadar para cezası öngörülüyor.
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ADADA 5 BİN SIĞINMACI KALDI
Midilli’de 2017’de yaklaşık 18 bin sığınmacı yaşıyordu. Pandemi, Yunanistan anakarasına sevk edilenler ve Yunan makamlarının şiddet de kullanarak, sığınmacıları, hayatlarını tehlikeye atma pahasına karaya çıkmadan engellemeleri sonucu, Midilli’de göçmen sayısı 5 bine geriledi.
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Yunanistan’a (Ege ve Meriç üzerinden) son bir yılda sığınmacı geçişleri yüzde 92 azaldı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 29 bin 500 sığınmacı Yunanistan’a girebilmişti. Bu yıl bu rakam sadece 2 bin 400.
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise sığınmacılara reva gördüğü kötü muamele için Yunanistan’ı defalarca para cezalarına mahkûm etti.
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LAMBRIDI KİMDİR
Aynı zamanda söz yazarı da olan Fotini Lambridi, 1975’te ABD’de doğdu. 1995 yılından bu yana Etnos gazetesi, devlet televizyonu ERT ve çeşitli radyolar ile haber sitelerinde çalıştı. Midilli ile ilgili TVXS’teki haberine ise bazı başka haber siteleri de yer verdi.