Midilli kâbusu

KAYIP KIZLAR VE DAYAK “Yine yaz mevsiminde sığınmacı kampında yaşayan bazı insanları alıp Türkiye’ye zorla geri gönderdikleri bile oldu. Gözlerimiz çok şey gördü. Dominik Cumhuriyeti’nde gelip Midilli’de kaybolan kızlar vardı. Muhtemelen kadın tüccarlarının kurbanları oldular. Yedikleri feci dayaklardan, acı içinde bağıran sığınmacılar da gördük. Eskiden pek çok sığınmacıyı kurtarmıştık. Bugün ise casuslukla suçlanmak korkusuyla, kendilerine battaniye bile veremiyoruz.