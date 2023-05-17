SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ |17-18-19 Mayıs 2023 Ankara, İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

Kuzeybatı Kesimlerde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 18.05.2023 Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını , yıldırım , ulaşımda aksamalar, yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.