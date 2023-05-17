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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ |17-18-19 Mayıs 2023 Ankara, İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#17-18-19 Mayıs 2023 Ankara'da Hava Nasıl Olacak#17-18-19 Mayıs 2023 İstanbul'da Hava Nasıl Olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 22:45

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı. 17,18,19 Mayıs 2023 hava durumu tahminleri, Meteoroloji tarafından peş peşe gelen uyarıların ardından merak konusu oldu. Sıcaklıklar çarşamba günü itibariyle düşmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi için bu geceden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da çarşamba günü görülecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağısı, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Peki, 17-18-19 Mayıs 2023 Ankara, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminleri ve uyarıları...

1/6SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ |17-18-19 Mayıs 2023 Ankara, İstanbulda hava nasıl olacak Meteorolojiden sarı kodlu yağış uyarısı

Sıcaklıkların düşmesi ve kuvvetli rüzgar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye başladı. Meteoroloji İstanbul ve Ankara için uyarılarda bulunurken, rüzgarın 18 Mayıs ilk saatlerinden itibaren etkisini artıracağı duyuruldu. Denizlere ait meteorolojik uyarıda ise, "Denizlerimizde (Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!" denildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, Ankara, İstanbul 17,18,19 Mayıs 2023 hava durumu tahminleri...

2/6Kuzeybatı Kesimlerde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Kuzeybatı Kesimlerde Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; 18.05.2023 Perşembe günü Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya), Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını , yıldırım , ulaşımda aksamalar, yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3/6SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ |17-18-19 Mayıs 2023 Ankara, İstanbulda hava nasıl olacak Meteorolojiden sarı kodlu yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli Haftalık (18 - 24 Mayıs 2023) Hava Tahmini raporuna göre;

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ve kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

4/6METEOROLOJİ UYARDI

METEOROLOJİ UYARDI!

Denizlere ait meteorolojik uyarıda ise, "Denizlerimizde (Batı Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!" denildi. Yayınlanan uyarıda; "Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın (18.05.2023 Perşembe) ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

5/6ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

6/6İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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