×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Meteor yağmuru (Perseid (Perse) gök taşı yağmuru) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta izlenebilecek?

Güncelleme Tarihi:

#Meteor Yağmuru#Perseid#Perse
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 08:53

TÜBİTAK’ın her yaştan gökyüzü meraklısını buluşturduğu Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri bu sene 10-13 Ağustos tarihleri arasında, etkinliklere yıllardır ev sahipliği yapan Antalya Saklıkent’te düzenleniyor. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katılım sağlayacak.

1/4Meteor yağmuru (Perseid (Perse) gök taşı yağmuru) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta izlenebilecek

TÜBİTAK tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklıkent’te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı katkılarıyla TÜBİTAK’ın koordinasyonunda 25. kez gerçekleştiriliyor.

Uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme

Gökyüzü Gözlem Etkinliklerinin ev sahibi yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Antalya Saklıkent’te astronomi meraklıları, uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme ve Türkiye’nin aktif haldeki en büyük gözlemevi olan ve en donanımlı teleskoplarının bulunduğu TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi (TUG) Yerleşkesi’ni gezme fırsatı bulacak.

2/43 gün boyunca gökyüzü gözlemi

3 gün boyunca gökyüzü gözlemi

Gökyüzü gözlemine en uygun bölgelerden biri olan Saklıkent’te astronomi tutkunlarının, 3 gün boyunca teleskop ve çıplak gözle gözlem yaparak gökyüzünün tadını çıkarmanın yanında çadırlarında konaklayarak doğa ile iç içe olma şansları olacak.

Gök bilim seminerleri

Her yaş grubundan astronomi meraklılarının katılacağı etkinlik boyunca, alanında uzman bilim insanları tarafından gök bilim ile ilgili seminerler verilecek, yarışmalar ve TÜBİTAK bünyesindeki birimlerin katkılarıyla çeşitli atölye çalışmaları, deneyler gerçekleştirilecek.

Gökyüzü Gözlem Etkinliklerine, 2016-2018 yılları arasında ortalama 3 bin kişi başvururken ve ortalama 350 katılımcı ile gerçekleşirken, ilginin artmasıyla son 3 senedir ortalama 10 bin başvuru oluyor. Bu seneki etkinliğe ise Türkiye’nin dört bir yanından 12 bin 500 kişi başvurdu, bu başvurular arasından bin kişi kurayla belirlendi. Daha önce gerçekleştirilen Gözlem Etkinlikleri’nde olduğu gibi başvuranlar arasında gençler ve öğrenciler ilk sırayı aldı. Aileler, çocuklarının hevesini desteklemek için yoğun ilgi gösterdi.

EN SON HABERLER

3/4Gök taşı yağmuru izlenecek

Gök taşı yağmuru izlenecek

14 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında Perseid (Perse) gök taşı yağmurunun en yoğun olduğu, 12-13 Ağustos tarihleri, etkinlik tarihi ile denk getirildi. Gökyüzünde saatte 60 ile 100 adet meteor izlerinin görsel şöleni ışık kirliliğinin az olduğu yüksek rakımlı etkinlik içinde Saklıkent’te yaşanacak. Çıplak göz ile takımyıldızları gökyüzü tanıtımı, Mizar, Polaris, Antares, Vega gibi yıldızların, Ülker, Herkül gibi yıldız kümelerinin, Halka Bulutsusu gibi, Andromeda galaksisi gibi gök cisimlerinin, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gezegenleri ve uydumuz Ay teleskoplar ile gözlemlenecek.

Uzay yolcuları ile söyleşi

Ayrıca Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever de canlı bağlantı ile etkinliğe katılarak bir söyleşi gerçekleştirecek ve soruları yanıtlayacak.

4/4Meteor yağmuru (Perseid (Perse) gök taşı yağmuru) ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta izlenebilecek

Gökyüzü meraklıları yılın en etkileyici olayı Perseid meteor yağmuru için Erciyes’te buluşacak. Hacılar Kapı’da 2 bin 650 metrede düzenlenecek etkinlik unutulmaz bir görsel şölen sunacak.

Spor ve sosyal faaliyetlerin merkezi haline gelen Erciyes, her hafta birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen meteor gözlem şöleni bu yıl da 12 Ağustos Cumartesi günü Türk Hava Yolları’nın destekleri ile gerçekleştirilecek. Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

AMERİKALI ASTRONOMİ YAZARI ERCİYES’TEN TAKİP EDECEK

50 yıllık geçmişi ile Amerika’da yayın yapan ve astronomi camiasının takip ettiği dünyanın en popüler dergisi Astronomy Magazine yazarı Daniela Mata da Türkiye’de gökyüzü hadisesinin en iyi gözlemlenebileceği mekân olan Erciyes’ten izleyerek takip edecek, izlenimlerini yazacak.


Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 12 Ağustos’u 13 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.


Erciyes’ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konusunda bilgilendirmeler yaparak teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı elde edecek. Bunların yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından fotografçılar Erciyes’te bu muhteşem gökyüzü hadisesini astro-foto teknikleriyle ölümsüzleştirecekler.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteor Yağmuru#Perseid#Perse

EN SON HABERLER