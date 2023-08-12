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Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak? 12 Ağustos Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir? İşte, o detaylar

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 10:44

Perseid meteor yağmuru için astrofizikçilerin 12 Ağustos için belirlediği saate çok az kaldı. Belirli aralıklarla gerçekleşen meteor yağmuru, doğru yerde, doğru koşullarda izlendiği takdirde net bir gözlem olanağı sunabiliyor. Meteor yağmuru saat bilgileri de burada kritik bir rol oynuyor. Perseid meteor yağmuru, saatte 60 ila 100 adet arası göktaşının yer değiştirmesi ile seyir zevki yüksek anlara tanık edecek. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nasıl izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar

1/4Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak 12 Ağustos Perseid meteor yağmuru nasıl izlenir İşte, o detaylar

Meteor yağmuru saati ve tarihi için belirlenen güne girildi. Gök olaylarını yakından takip eden pek çok kişinin gözlemlemek istediği meteor yağmuru, bugün belirli saat aralığında gerçekleşecek. Perseid meteor yağmuru Dünya atmosferine giriş hızları saniyede 59 kilometreyi bulacak meteorlar, ateş toplarını andıran görüntü verecek. Peki, meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta izlenebilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2/4PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseid ismi Yunan Mitolojisinde, Perseus'un oğulları anlamındaki Perseidai kelimesinden gelmektedir. Perseid Meteor Yağmurları, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızı ile bağlantılı bir meteor yağmuru türüdür. Gökyüzünde görünür saçılma noktası Perseus takımyıldızı'na denk geldiği için bu ismi almıştır.

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3/4PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılan meteor yağmurlarının en görkemlisi perseid meteor yağmuru için geri sayım başladı. Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanması ile oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi perseid meteor yağmuru en yoğun görüldüğü günler bu yıl 12-13 Ağustos gecesi 21.00'den gün doğumuna kadar net olarak izlenebilecek. 

TUG'un 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel, meteorları ilk kez tarihçelendirdi. Yıllıkta Perseid gök taşı yağmuru şöyle anlatıldı: "Perseid yağmuru kuzey kürede gözlenen en yoğun ve etkileyici doğal ışık gösterilerinden biridir. Meteor yağmuru, çekirdeği 26 kilometre çapa sahip 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan çok sayıda irili ufaklı kayaç ve toz parçasının Yer'in çekim etkisiyle atmosfere girmesi sonucu meydana geliyor. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar gözlenebilecek meteorların gökyüzündeki çıkış noktası Perse (Kahraman) Takımyıldızı bölgesine düşüyor. Çıkış noktası koordinatları sağ açıklık eşittir 48 derece ve dik açıklık eşittir artı 58 derece."

4/4PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Meteor yağmurunun en yoğun olacağı ve saatte 60-100 arası ışık izinin gözlenebileceği tarihin 12-13 Ağustos gecesi olacağı kaydedilen yıllıkta, şöyle denildi:

"Bu tarihte Ay'ın Türkiye saati ile yaklaşık 03.00'te doğması ve sadece yüzde 10'luk bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir yağmur izleme olasılığını artırıyor. Perseidler, parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan ve ateş topları olarak da adlandırılan daha büyük ışık izleri de oluşturabiliyor. Bu yağmurda meteorların Yer atmosferine giriş hızları saniyede yaklaşık 59 kilometre civarında olacak. Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacaktır."

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