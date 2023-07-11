MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ TEMMUZ 2023

Merkez Bankası’nın 20 Temmuz toplantısında da faizde artış olma ihtimali yüksek bulunuyor. Bu durumda Kredi kartları uygulanan faizler de paralel olarak artacak. Temmuz ayı için referans faiz yüzde yüzde 1.36’ya çıkarılınca kredi kartı faizleri de yüzde 1.36’dan yüzde 1.91’e yükseldi. Gecikme faizi ise yüzde 1.66’dan yüzde 2.21’e çıktı. Eğer politika faizi artarsa bu oranlar da artacak.