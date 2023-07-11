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MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak? İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihi!

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#Merkez Bankası Faiz Kararı#Para Politikası Kurulu#Merkez Bankası Toplantı Tarihi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 22:03

Merkez Bankası faiz kararı temmuz ayıyla beraber ekonominin gündemine geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci toplantı bu ay gerçekleşecek. Haziran ayında faizi artıran Merkez Bankası'nın vereceği temmuz faiz kararı ekonomi üzerinde etkili olacak. Öte yandan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz beklentisi de uzmanlar tarafından değerlendirilmeye başlandı. Peki, 2023 temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi ay açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı hangi tarihte? İşte, Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi ve konu hakkında bilgiler.

1/4MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI 2023 | Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi gün belli olacak İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihi

Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı 2023 için gözler PPK Toplantısı'na çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, haziran ayında faiz yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükselmişti. Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı 20 Temmuz Perşembe günü belli olacak. Peki, Temmuz 2023 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? İşte Merkez Bankası Temmuz 2023 toplantı tarihi ve konu hakkında bilgiler.

2/4MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN

MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre temmuz ayı toplantı tarihi belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında 20 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının da 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacağı tahmin ediliyor.

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3/4MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ TEMMUZ 2023

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ TEMMUZ 2023

Merkez Bankası’nın 20 Temmuz toplantısında da faizde artış olma ihtimali yüksek bulunuyor. Bu durumda Kredi kartları uygulanan faizler de paralel olarak artacak. Temmuz ayı için referans faiz yüzde yüzde 1.36’ya çıkarılınca kredi kartı faizleri de yüzde 1.36’dan yüzde 1.91’e yükseldi. Gecikme faizi ise yüzde 1.66’dan yüzde 2.21’e çıktı. Eğer politika faizi artarsa bu oranlar da artacak.

4/4MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI 2023

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI 2023

Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırımı hamlesinde bulundu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'ye yükselttiğini açıkladı.

Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında "Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.

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