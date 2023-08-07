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MEMURA TOPLU SÖZLEŞME SON DURUM 2023 | 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? 2. toplantı hangi gün yapılacak? İlk zam talebi açıklandı!

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 19:21

Memur toplu sözleşme zammı 2023, son gelişmeler ile takip ediliyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmeleri 1 Ağustos tarihinde başladı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında zam oranı netlik kazanacak. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, geçtiğimiz hafta toplantı öncesi yaptığı açıklamada, 2024 yılına yönelik 1'inci 6 ay için yüzde 40 artış talep ettiklerini belirterek, "Bununla beraber yüzde 10'luk refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz. 2'nci 6 ay için de yüzde 30'luk artış talep ediyoruz. Bu yıla yönelik taleplerimizin toplamı yüzde 110,2'ye tekabül ediyor." ifadelerini kullanmıştı. Sürecin ağustos sonunda tamamlanması bekleniyor. Peki, 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? 2. toplantı ne zaman? İşte, o konular hakkında bilgiler.

1/5MEMURA TOPLU SÖZLEŞME SON DURUM 2023 | 7nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak 2. toplantı hangi gün yapılacak İlk zam talebi açıklandı

Memura toplu sözleşme zammı ne kadar olacak, sorusu milyonlarca memurun gündeminde yer alıyor. Memur ve memur emeklisinin beklediği Toplu Sözleşme görüşmeleri geçtiğimiz hafta başladı. Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos’ta teklifini sunması bekleniyor. Öte yandan memur ve memur emeklisine toplu sözleşme zammının görüşüleceği 2.toplantı 14 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. Toplu sözleşme ile memur ve emeklilerinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek. Peki, 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/5TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2. TOPLANTI NE ZAMAN

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimini Bakan Vedat Işıkhan ile netleştirdiklerini belirten Yalçın yaptığı açıklamada, "Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. Sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi, devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos’ta heyet bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos'ta 2'nci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. " dedi.

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3/5İLK ZAM TALEPLERİ BELLİ OLDU

İLK ZAM TALEPLERİ BELLİ OLDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görüşme öncesi açıklama yaptı. Kahveci, 2024 yılına yönelik 1'inci 6 ay için yüzde 40 artış talep ettiklerini belirterek, "Bununla beraber yüzde 10'luk refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz. 2'nci 6 ay için de yüzde 30'luk artış talep ediyoruz. Bu yıla yönelik taleplerimizin toplamı yüzde 110,2'ye tekabül ediyor. 2025 yılı içinse 1'inci 6 aya yüzde 20, 2'inci 6 aya yüzde 20, artı 1'inci 6 aylık zam yapıldıktan sonra yüzde 10'luk refah payı talep ediyoruz. Refah ücretinin kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Bu taleplerimizin tamamı gerçekleşirse 2024 yılı itibariyle ocak-temmuz arasında en düşük memur maaşı 32 bin 148 lira olacak, yıl sonu itibarıyla da 41 bin liraya ulaşacak" ifadelerini kullandı.

4/5BAKAN IŞIKHANDAN AÇIKLAMA

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri, 1 Ağustos günü başlamıştı. Bakanlıkta kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. Kamu işveren heyetinin 14 Ağustos’ta teklifini sunması bekleniyor.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Bakanlığımızda gerçekleştirilen komisyon toplantılarına katıldık. Komisyonlara katılan yetkili sendika temsilcilerimize ve Bakanlık temsilcilerimize gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederim" dedi.

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5/5MEMUR-SENDEN YÜZDE 110 ARTIŞ TALEBİ

MEMUR-SEN'DEN YÜZDE 110 ARTIŞ TALEBİ

Toplantıda memur ve emeklisinin iki yıllık Zam oranları değerlendirilecek. Memur-Sen, 2024 ve 2025 yılları için yüzde 110 artış talep ediyor. Sosyal beklentiler de masada olacak.

Memur-Sen'in talepleri arasında aylık 7 bin 650 liralık kira desteği ve eş yardımının 2 bin lira olması da yer alıyor.

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