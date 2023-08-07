MEMURA TOPLU SÖZLEŞME SON DURUM 2023 | 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme zammı ne zaman belli olacak? 2. toplantı hangi gün yapılacak? İlk zam talebi açıklandı!

İLK ZAM TALEPLERİ BELLİ OLDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, görüşme öncesi açıklama yaptı. Kahveci, 2024 yılına yönelik 1'inci 6 ay için yüzde 40 artış talep ettiklerini belirterek, "Bununla beraber yüzde 10'luk refah payı ilave edilmesini talep ediyoruz. 2'nci 6 ay için de yüzde 30'luk artış talep ediyoruz. Bu yıla yönelik taleplerimizin toplamı yüzde 110,2'ye tekabül ediyor. 2025 yılı içinse 1'inci 6 aya yüzde 20, 2'inci 6 aya yüzde 20, artı 1'inci 6 aylık zam yapıldıktan sonra yüzde 10'luk refah payı talep ediyoruz. Refah ücretinin kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Bu taleplerimizin tamamı gerçekleşirse 2024 yılı itibariyle ocak-temmuz arasında en düşük memur maaşı 32 bin 148 lira olacak, yıl sonu itibarıyla da 41 bin liraya ulaşacak" ifadelerini kullandı.