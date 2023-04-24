Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı? 2023 memur zammı ne kadar olacak? Gözler yeni memur maaşı temmuz zammında!

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat, hemşire, zabıta ve bekçi olarak görev yapan binlerce kamu çalışanı Temmuz’da yapılacak zamlara odaklandı. 2023 yılında yapılan %30’luk zam ile birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 688 lira olmuştu.

Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Memur maaşlarına toplu sözleşmeye göre zam yapılacak. TÜİK Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı.