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Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı? 2023 memur zammı ne kadar olacak? Gözler yeni memur maaşı temmuz zammında!

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 22:42

Memur maaşlarına temmuzda ek zam beklentileri, asgari ücret açıklaması ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacağını bildirirken, memurlar da ne kadar zam alacaklarını hesaplamaya başladı. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları enflasyon dikkate alınarak toplu sözleşmeye göre belirleniyor. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Ocak, Şubat ve Mart ayında  toplam enflasyon 12,52 oldu. Gözler şimdi memur maaşı zam oranlarında. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak? Memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, memur maaşı zammı hakkında ayrıntılar.

1/4Memur maaşlarına ara zam yapılacak mı 2023 memur zammı ne kadar olacak Gözler yeni memur maaşı temmuz zammında

Memur ara zammı 2023 için geri sayım başladı. Milyonlarca memuru ilgilendiren temmuz zammı için gözler 6 aylık enflasyon rakamlarına çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni rakam netlik kazanacak. Ocak ayında refah payı ile birlikte yüzde 30 oranında zam alan memurlar, asgari ücrete yapılacak ara zammın da memur maaşlarına etkisiyle temmuz zammını öğrenecekler. TÜİK Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. Toplam enflasyon ve sözleşme farkı şimdiden 4,52 oldu. Memur temmuz zammı haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile netleşecek.

2/4MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI

MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Öğretmen, polis, doktor, mühendis, avukat, hemşire, zabıta ve bekçi olarak görev yapan binlerce kamu çalışanı Temmuz’da yapılacak zamlara odaklandı. 2023 yılında yapılan %30’luk zam ile birlikte en düşük memur maaşı 11 bin 688 lira olmuştu.

Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirleniyor. En düşük emekli maaşının 2 bin lira artmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Memur maaşlarına toplu sözleşmeye göre zam yapılacak. TÜİK Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı.

3/4MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Toplam enflasyon ve sözleşme farkı şimdide 4,52 oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayındaki enflasyon tutarlarına göre memur maaşı zam oranları belli olacak.

Ancak son dönemlerde enflasyonun üzerinde artış yapıldığından memur maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Temmuz ayından önce memur maaşı zam oranları netlik kazanacak.

4/4ÜÇ AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

ÜÇ AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Son 6 aylık enflasyon oranları memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Memurlar yeni yılda yüzde 8 toplu sözleşme zammı aldı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki enflasyon oranları toplu sözleşmeyi aşması durumunda memurlar enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. 3 aylık enflasyon toplamda 12,52 olurken memurların toplu sözleşmesini geçti. Böylelikle memurlar şimdiden % 4,52 oranında zam almayı hak etti.

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