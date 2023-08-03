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Meclis toplantısı ne zaman? TBMM olağanüstü toplantı hangi tarihte? İşte Meclis toplantısı tarihi!

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#Meclis Olağanüstü Toplantı#Meclis Ne Zaman Toplanacak#Numan Kurtulmuş
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 19:03

Meclis ne zaman toplanacak, sorusu son dakika haberinin ardından gündeme geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, yapılan toplantı çağrısı sonrası TBMM'nin ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Detayları aktaran CNN Türk muhabiri Melike Görür, CHP, DEVA, Saadet, Demokrat Parti milletvekillerinin dün Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunduğunu bildirdi. Peki, Meclis toplantısı ne zaman? TBMM olağanüstü toplantı hangi tarihte? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/3Meclis toplantısı ne zaman TBMM olağanüstü toplantı hangi tarihte İşte Meclis toplantısı tarihi

TBMM olağanüstü toplantı tarihi belli oldu. 14 Mayıs’ta düzenlenen 28. dönem milletvekili seçimlerinin ardından yoğun mesai ile çalışmalarına başlayan Meclis 16 Temmuz'da 1 Ekim tarihine kadar tatile girmişti. Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. Peki, Meclis ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.

2/3TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NE ZAMAN

TBMM OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI NE ZAMAN?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

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3/3MECLİS NEDEN TOPLANIYOR

MECLİS NEDEN TOPLANIYOR?

CNN Türk muhabiri Melike Görür, detayları aktardı:

CHP, DEVA, Saadet, Demokrat Parti milletvekilleri, Akbelen Ormanları gündemi ile meclisin olağanüstü toplanması için, dün Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Meclis'in olağanüstü toplanabilmesi için 5'te 1 çoğunluğa denk gelen 120 milletvekilinin imzası ve meclis başkanının olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyordu. 120 milletvekili imza attı ve TBMM Başkanı Kurtulmuş da bu çağırıya olumlu cevap verdi. Olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli toplantı yeter sayısına yani 200 milletvekiline de ulaşmak gerekiyor. 200 milletvekili eğer salı günü Meclis Genel Kurulu'nda olursa toplantı açılabilecek. Şu an için TBMM, 8 Ağustos Salı günü toplanacak.

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