Meclis toplantısı ne zaman? TBMM olağanüstü toplantı hangi tarihte? İşte Meclis toplantısı tarihi!

MECLİS NEDEN TOPLANIYOR?

CNN Türk muhabiri Melike Görür, detayları aktardı:



CHP, DEVA, Saadet, Demokrat Parti milletvekilleri, Akbelen Ormanları gündemi ile meclisin olağanüstü toplanması için, dün Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Meclis'in olağanüstü toplanabilmesi için 5'te 1 çoğunluğa denk gelen 120 milletvekilinin imzası ve meclis başkanının olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyordu. 120 milletvekili imza attı ve TBMM Başkanı Kurtulmuş da bu çağırıya olumlu cevap verdi. Olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli toplantı yeter sayısına yani 200 milletvekiline de ulaşmak gerekiyor. 200 milletvekili eğer salı günü Meclis Genel Kurulu'nda olursa toplantı açılabilecek. Şu an için TBMM, 8 Ağustos Salı günü toplanacak.